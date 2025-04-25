Сладкий, хрустящий, без червяков: как вырастить идеальный горох

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гороховая грядка — мечта любого дачника. Но даже самый сладкий зелёный стручок может оказаться испорчен личинкой. Виновник — гороховая зерновка, один из главных вредителей всех бобовых. Она не дожидается появления стручков: вред начинает наносить уже на стадии цветения.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Перцев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Горох

Чтобы не собирать горох с сюрпризом, опытные огородники делятся проверенными приёмами защиты.

Как зерновка вредит урожаю

Самка откладывает яйца внутрь цветка.

Личинки развиваются ещё до формирования стручка, проникая прямо в молодые зёрна.

В итоге — повреждённый, червивый урожай.

При этом обработка во время плодоношения уже бесполезна — вредители внутри, и никакие опрыскивания не помогут.

Чем обрабатывать бобовые

Биологические препараты — первый выбор садоводов:

"Биотлин"

"Фитоверм"

"Вермитек"

Они безопасны для людей и пчёл, не накапливаются в плодах и действуют на вредителя мягко, но эффективно. Работают на основе бактерий и грибков.

ПЕРВАЯ обработка — при массовом цветении.

ВТОРАЯ — через 7-10 дней.

Когда биология не справляется

Если стоит жаркая погода, биоактивность препаратов снижается. В этом случае можно использовать химические средства:

"Актара"

"Кинфос"

"Тарзан"

Важно: применять их нужно строго до формирования завязей, по инструкции, с учётом срока ожидания перед сбором урожая.

Профилактика

Не сажайте горох на одном и том же месте каждый год.

После сбора удаляйте остатки растений, чтобы не дать вредителю перезимовать.

Храните семена в холодильнике, а лучше — прогревайте их при 45-50 °C перед посадкой.

Уточнения

Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).

