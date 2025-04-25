Сладкий, хрустящий, без червяков: как вырастить идеальный горох

Гороховая грядка — мечта любого дачника. Но даже самый сладкий зелёный стручок может оказаться испорчен личинкой. Виновник — гороховая зерновка, один из главных вредителей всех бобовых. Она не дожидается появления стручков: вред начинает наносить уже на стадии цветения.
Чтобы не собирать горох с сюрпризом, опытные огородники делятся проверенными приёмами защиты.
Самка откладывает яйца внутрь цветка.
Личинки развиваются ещё до формирования стручка, проникая прямо в молодые зёрна.
В итоге — повреждённый, червивый урожай.
При этом обработка во время плодоношения уже бесполезна — вредители внутри, и никакие опрыскивания не помогут.
Биологические препараты — первый выбор садоводов:
"Биотлин"
"Фитоверм"
"Вермитек"
Они безопасны для людей и пчёл, не накапливаются в плодах и действуют на вредителя мягко, но эффективно. Работают на основе бактерий и грибков.
ПЕРВАЯ обработка — при массовом цветении.
ВТОРАЯ — через 7-10 дней.
Если стоит жаркая погода, биоактивность препаратов снижается. В этом случае можно использовать химические средства:
"Актара"
"Кинфос"
"Тарзан"
Важно: применять их нужно строго до формирования завязей, по инструкции, с учётом срока ожидания перед сбором урожая.
Не сажайте горох на одном и том же месте каждый год.
После сбора удаляйте остатки растений, чтобы не дать вредителю перезимовать.
Храните семена в холодильнике, а лучше — прогревайте их при 45-50 °C перед посадкой.
Горо́х (лат. Písum) — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae).
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