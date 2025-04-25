Лучшие соседи капусты: эти растения сделают урожай в 2 раза больше

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

У капусты, как у настоящей хозяйки грядки, должны быть только надёжные соседи. Выбрав удачную компанию, можно получить щедрый урожай, сэкономить место, сократить обработку от вредителей и даже улучшить вкус кочанов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Но если рядом окажется "не тот" — капуста заболеет, завянет или просто перестанет расти. Разбираемся, кого впустить на грядку, а кого держать на расстоянии.

Кого сажать рядом с капустой

Овощи-компаньоны:

Бобовые - снабжают почву азотом, усиливая рост капусты.

Свекла - повышает качество урожая обеих культур.

Кабачки и огурцы - защитят от слизней, если высадить их по краю.

Картофель - только на соседней грядке, иначе затенит капусту.

Чеснок - защищает от вредителей, но урожай у него будет скромный.

Зелень:

Укроп - привлекает хищников, поедающих вредителей.

Мята, тимьян, кориандр - отпугивают насекомых резким ароматом.

Розмарин - защищает и от вредителей, и от комаров.

Цветы:

Бархатцы, календула, ромашка - действуют как естественные инсектициды.

Пиретрум и тысячелистник - ядовиты для насекомых, но безопасны для капусты.

Где сажать:

По периметру - пахучие и крупные растения.

Между кочанами - мелкая зелень и компактные цветы.

Кто с капустой не дружит

Шпинат и петрушка - отнимают влагу и питание.

Фенхель и клубника - либо токсичны, либо не выдерживают влаги.

Морковь, перец, тыква - конкурируют за ресурсы.

Томаты и другие крестоцветные - общие болезни и вредители.

Настурция - может привлечь нашествие гусениц.

Чтобы не потерять урожай, запомни главное правило: чем ярче запах соседа, тем он безопаснее для капусты. А вот семейство капустных лучше рассаживать подальше — вместе они легко погибнут от одной и той же болезни.