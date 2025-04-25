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Лучшие соседи капусты: эти растения сделают урожай в 2 раза больше

2:04
Садоводство

У капусты, как у настоящей хозяйки грядки, должны быть только надёжные соседи. Выбрав удачную компанию, можно получить щедрый урожай, сэкономить место, сократить обработку от вредителей и даже улучшить вкус кочанов.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Но если рядом окажется "не тот" — капуста заболеет, завянет или просто перестанет расти. Разбираемся, кого впустить на грядку, а кого держать на расстоянии.

Кого сажать рядом с капустой

Овощи-компаньоны:

  • Бобовые - снабжают почву азотом, усиливая рост капусты.

  • Свекла - повышает качество урожая обеих культур.

  • Кабачки и огурцы - защитят от слизней, если высадить их по краю.

  • Картофель - только на соседней грядке, иначе затенит капусту.

  • Чеснок - защищает от вредителей, но урожай у него будет скромный.

Зелень:

  • Укроп - привлекает хищников, поедающих вредителей.

  • Мята, тимьян, кориандр - отпугивают насекомых резким ароматом.

  • Розмарин - защищает и от вредителей, и от комаров.

Цветы:

  • Бархатцы, календула, ромашка - действуют как естественные инсектициды.

  • Пиретрум и тысячелистник - ядовиты для насекомых, но безопасны для капусты.

Где сажать:

  • По периметру - пахучие и крупные растения.

  • Между кочанами - мелкая зелень и компактные цветы.

Кто с капустой не дружит

  • Шпинат и петрушка - отнимают влагу и питание.

  • Фенхель и клубника - либо токсичны, либо не выдерживают влаги.

  • Морковь, перец, тыква - конкурируют за ресурсы.

  • Томаты и другие крестоцветные - общие болезни и вредители.

  • Настурция - может привлечь нашествие гусениц.

Чтобы не потерять урожай, запомни главное правило: чем ярче запах соседа, тем он безопаснее для капусты. А вот семейство капустных лучше рассаживать подальше — вместе они легко погибнут от одной и той же болезни.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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