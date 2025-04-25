Лучшие соседи капусты: эти растения сделают урожай в 2 раза больше

У капусты, как у настоящей хозяйки грядки, должны быть только надёжные соседи. Выбрав удачную компанию, можно получить щедрый урожай, сэкономить место, сократить обработку от вредителей и даже улучшить вкус кочанов.
Но если рядом окажется "не тот" — капуста заболеет, завянет или просто перестанет расти. Разбираемся, кого впустить на грядку, а кого держать на расстоянии.
Овощи-компаньоны:
Бобовые - снабжают почву азотом, усиливая рост капусты.
Свекла - повышает качество урожая обеих культур.
Кабачки и огурцы - защитят от слизней, если высадить их по краю.
Картофель - только на соседней грядке, иначе затенит капусту.
Чеснок - защищает от вредителей, но урожай у него будет скромный.
Зелень:
Укроп - привлекает хищников, поедающих вредителей.
Мята, тимьян, кориандр - отпугивают насекомых резким ароматом.
Розмарин - защищает и от вредителей, и от комаров.
Цветы:
Бархатцы, календула, ромашка - действуют как естественные инсектициды.
Пиретрум и тысячелистник - ядовиты для насекомых, но безопасны для капусты.
Где сажать:
По периметру - пахучие и крупные растения.
Между кочанами - мелкая зелень и компактные цветы.
Шпинат и петрушка - отнимают влагу и питание.
Фенхель и клубника - либо токсичны, либо не выдерживают влаги.
Морковь, перец, тыква - конкурируют за ресурсы.
Томаты и другие крестоцветные - общие болезни и вредители.
Настурция - может привлечь нашествие гусениц.
Чтобы не потерять урожай, запомни главное правило: чем ярче запах соседа, тем он безопаснее для капусты. А вот семейство капустных лучше рассаживать подальше — вместе они легко погибнут от одной и той же болезни.
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