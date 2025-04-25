Утро или вечер? Ошибка полива, которую допускает каждый второй дачник

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Полить грядки кажется делом нехитрым: взял лейку — и вперёд. Но на самом деле именно от времени и способа полива зависит, будет ли ваш урожай пышным или вялым. Неверное орошение может не просто «расстроить» растения — оно способно свести к нулю все ваши старания.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomask0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грядки

Почему важно выбрать правильное время

Утро — идеальное время. Почва ещё прохладная, солнце не испепеляет, а влага успевает впитаться и наполнить растения силой. Весь день они будут активно испарять воду, защищая себя от перегрева.

Вечером тоже можно поливать, но с нюансами. Главное — не делать это слишком поздно. Иначе вода не испарится, а ночная прохлада и влага создадут идеальные условия для грибков и вредителей.

А вот днём — категорическое «нет». Особенно в жару. Охлаждение корней холодной водой на фоне раскалённой почвы приводит к стрессу, а капли на листьях работают как лупа и сжигают зелень прямо под солнцем.

Как поливать правильно: лайфхаки

Используйте тёплую воду — холодная тормозит рост. Если поливаете из скважины, отстаивайте её или подогрейте.

Поливайте дважды: сначала слегка смочите почву, дайте ей впитать влагу, а потом доливайте основную часть.

Не поливайте по листьям. Особенно в теплице: влага на опушении томатов и огурцов задерживается, что провоцирует грибок.

Лучше обильно, но реже. Мелкие частые поливы не проникают вглубь, а быстро испаряются.

Что делать в жару

Вспомните про мульчу: она удерживает влагу и не даёт почве перегреваться. В экстренном случае соорудите тент — затенение даст посадкам шанс пережить полдень. Высокие грядки сохнут быстрее — учитывайте это и поливайте чаще.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

