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Кабачковая катастрофа: что делать, если урожай гниёт с завязи

2:12
Садоводство

Кажется, что кабачки — одни из самых простых овощей для выращивания. Быстро растут, щедро плодоносят, не требуют особого ухода. Но если на грядке плоды вдруг начали желтеть, темнеть и мягчать — значит, что-то пошло не так. В этой статье — главные причины гниения кабачков и чёткие шаги, как спасти урожай.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

Виновата погода

Да. Сырость и холод — злейшие враги кабачка. Даже без ливней постоянная облачность и прохлада могут вызвать сброс завязей и развитие гнили. Не стоит высаживать рассаду в открытый грунт до окончания заморозков. А при сыром лете стоит соорудить укрытие от дождей и накрывать посадки агротканью.

Ошибки при посадке

Кабачки не терпят скученности. При тесной посадке нет циркуляции воздуха — начинается гниль. Также важно избегать соседства с картофелем и другими тыквенными: возможен обмен болезнями. И не забывайте про освещение: тень тормозит рост и снижает иммунитет растений.

Полив: мало — плохо, много — ещё хуже

Кабачки любят воду, но не болото. Поливать нужно раз в неделю, но обильно и строго под корень. И обязательно следить, чтобы вода не скапливалась в цветках и не охлаждала корневую систему. После дождя — проверяйте глубину увлажнения, а не полагайтесь на внешний вид почвы.

Болезни и вредители

Мучнистая роса, белая гниль и другие грибки — частая причина гибели урожая. Внимательно следите за листьями: налёт, пятна, деформация — повод принять меры. Удаляйте поражённые части, не оставляйте их на участке. Используйте фунгициды и следите, чтобы вредители не приносили заразу.

Питания не хватает

При нехватке кальция у кабачков гниют кончики. Если кислотность почвы высокая — известкуйте её. Удобрения вносите заранее и следите, чтобы было достаточно микроэлементов. А ещё полезно опрыскивать листья кальциевыми составами — это работает быстрее, чем полив.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Кабачковая катастрофа: что делать, если урожай гниёт с завязи
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