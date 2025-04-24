Народные приметы и научные данные сошлись: когда сажать картофель точно

Картошка уже давно перестала быть "вторым хлебом", но у дачника без грядки с клубнями как будто что-то не так. Кто-то хочет пораньше сварить молодую, кто-то запасает до зимы, но все сходятся в одном — время посадки решает всё.
Майские праздники остаются золотой серединой для посадки:
к концу весны уже нет возвратных заморозков,
почва тёплая, а
урожай — ранний и дружный.
Но не торопитесь, если весна затянулась. Ранний старт при +5° в грунте обернётся подгнившими клубнями. Ждать надо, пока:
днём стабильно +14…+16°,
земля прогреется до +10° на глубине штыка лопаты.
Растущая Луна считается хорошим временем для посадок.
А из народных примет: как только листья берёзы стали с пятикопеечную монету — пора в огород.
Верите или нет, но примета работает в тандеме с температурой.
Посадили, а наутро прогноз пугает +1°? Не паникуйте. Просто окучьте картошку повыше — это защитит ростки от подмерзания.
Не раньше 25 апреля — даже если весна тёплая.
Не позже 10 июня — если тянете с посадкой в холодных регионах.
А ориентироваться — на погоду, почву и здравый смысл. Приметы и календари хороши, но термометр и лопата — надёжнее.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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