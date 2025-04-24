Народные приметы и научные данные сошлись: когда сажать картофель точно

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картошка уже давно перестала быть "вторым хлебом", но у дачника без грядки с клубнями как будто что-то не так. Кто-то хочет пораньше сварить молодую, кто-то запасает до зимы, но все сходятся в одном — время посадки решает всё.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Классика: с 1 по 10 мая — оптимально

Майские праздники остаются золотой серединой для посадки:

к концу весны уже нет возвратных заморозков,

почва тёплая, а

урожай — ранний и дружный.

Но не торопитесь, если весна затянулась. Ранний старт при +5° в грунте обернётся подгнившими клубнями. Ждать надо, пока:

днём стабильно +14…+16°,

земля прогреется до +10° на глубине штыка лопаты.

Луна и берёзы: ориентиры для романтиков

Растущая Луна считается хорошим временем для посадок.

А из народных примет: как только листья берёзы стали с пятикопеечную монету — пора в огород.

Верите или нет, но примета работает в тандеме с температурой.

Что делать, если ударят холода

Посадили, а наутро прогноз пугает +1°? Не паникуйте. Просто окучьте картошку повыше — это защитит ростки от подмерзания.

Итак, когда сажать

Не раньше 25 апреля — даже если весна тёплая.

Не позже 10 июня — если тянете с посадкой в холодных регионах.

А ориентироваться — на погоду, почву и здравый смысл. Приметы и календари хороши, но термометр и лопата — надёжнее.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

