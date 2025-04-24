Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежда на сделку: Трамп верит в принятие условий по Украине
Трамп надавил: Америка заявляет о давлении на Россию
Звезда Сплетницы открыл душу: отношения с Блейк Лайвли оказались эмоциональной ловушкой
Сезон катастроф: Украина предрекла свою судьбу без США
Рожок мороженого в космосе: учёные в восторге от астероида Дональдджохансон
США отдаст нас России: Украина готовится к худшему сценарию
Бессмысленная борьба: Британия не знает, как противостоять России
Ближе, чем друзья: Дженнифер Энистон и Педро Паскаль играют в любовь без границ
Праздник демократии: в Румынии отменили аннулирование выборов

Народные приметы и научные данные сошлись: когда сажать картофель точно

1:35
Садоводство

Картошка уже давно перестала быть "вторым хлебом", но у дачника без грядки с клубнями как будто что-то не так. Кто-то хочет пораньше сварить молодую, кто-то запасает до зимы, но все сходятся в одном — время посадки решает всё.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Классика: с 1 по 10 мая — оптимально

Майские праздники остаются золотой серединой для посадки:

  • к концу весны уже нет возвратных заморозков,

  • почва тёплая, а

  • урожай — ранний и дружный.

Но не торопитесь, если весна затянулась. Ранний старт при +5° в грунте обернётся подгнившими клубнями. Ждать надо, пока:

  • днём стабильно +14…+16°,

  • земля прогреется до +10° на глубине штыка лопаты.

Луна и берёзы: ориентиры для романтиков

  • Растущая Луна считается хорошим временем для посадок.

  • А из народных примет: как только листья берёзы стали с пятикопеечную монету — пора в огород.

Верите или нет, но примета работает в тандеме с температурой.

Что делать, если ударят холода

Посадили, а наутро прогноз пугает +1°? Не паникуйте. Просто окучьте картошку повыше — это защитит ростки от подмерзания.

Итак, когда сажать

  • Не раньше 25 апреля — даже если весна тёплая.

  • Не позже 10 июня — если тянете с посадкой в холодных регионах.

А ориентироваться — на погоду, почву и здравый смысл. Приметы и календари хороши, но термометр и лопата — надёжнее.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц
Красота и стиль
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц Аудио 
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Трамп надавил: Америка заявляет о давлении на Россию
Звезда Сплетницы открыл душу: отношения с Блейк Лайвли оказались эмоциональной ловушкой
Сезон катастроф: Украина предрекла свою судьбу без США
Рожок мороженого в космосе: учёные в восторге от астероида Дональдджохансон
США отдаст нас России: Украина готовится к худшему сценарию
Бессмысленная борьба: Британия не знает, как противостоять России
Ближе, чем друзья: Дженнифер Энистон и Педро Паскаль играют в любовь без границ
Праздник демократии: в Румынии отменили аннулирование выборов
Оттягивание неизбежного: судьба сделки США и Украины
Враг США: Великобритания выбрала путь войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.