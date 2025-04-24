Как сделать компост без вони и вредителей — проверенные советы

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компост — это не просто способ утилизировать сорняки. Это — золото для огорода, если подойти к делу с умом. Но если забросить туда всё подряд, в итоге получится не плодородное удобрение, а зловонная каша, привлекающая вредителей. Рассказываем, как ускорить процесс и избежать типичных ошибок.

Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компост

Что ни в коем случае не класть в компост

Жирные пищевые отходы

Они начинают тухнуть, издают запах и привлекают крыс и мух. Больные растения

Если ботва заражена грибком или вирусом — даже не думайте. Патогены могут пережить зиму и переселиться на новые посадки. Цитрусовые корки

Повышают кислотность и тормозят разложение. Кроме того, отпугивают полезных компостных бактерий. Дубовые листья

Разлагаются очень медленно из-за высокого содержания дубильных веществ. Если добавляете — только в малом количестве и измельчёнными.

Что компост "любит"

Крапива и одуванчики

Крапива — природный ускоритель, насыщает компост азотом. А одуванчики действуют как катализатор, помогая перерабатываться даже тяжёлым остаткам.

Яичная скорлупа

Источник кальция. Измельчайте перед закладкой — и она быстрее "растворится" в массе.

Зелёные отходы с грядок

Обрезки, сорняки без семян — основа хорошего компоста.

Немного земли

Добавляйте слой почвы — это ускоряет разложение и помогает контролировать запах.

Пару лайфхаков по ускорению

Поливайте компост настоем крапивы - он запускает активное гниение и насыщает массу микроэлементами.

Весной добавьте немного мочевины (карбамида) - это даст азотный толчок переработке.

Как правильно укрывать

Зимой : не оставляйте кучу открытой, иначе питательные вещества будут вымываться дождями и снегом.

Летом: прикройте кучу, чтобы не пересыхала на солнце.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

