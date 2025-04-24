Как сделать компост без вони и вредителей — проверенные советы

Компост — это не просто способ утилизировать сорняки. Это — золото для огорода, если подойти к делу с умом. Но если забросить туда всё подряд, в итоге получится не плодородное удобрение, а зловонная каша, привлекающая вредителей. Рассказываем, как ускорить процесс и избежать типичных ошибок.
Жирные пищевые отходы
Они начинают тухнуть, издают запах и привлекают крыс и мух.
Больные растения
Если ботва заражена грибком или вирусом — даже не думайте. Патогены могут пережить зиму и переселиться на новые посадки.
Цитрусовые корки
Повышают кислотность и тормозят разложение. Кроме того, отпугивают полезных компостных бактерий.
Дубовые листья
Разлагаются очень медленно из-за высокого содержания дубильных веществ. Если добавляете — только в малом количестве и измельчёнными.
Крапива и одуванчики
Крапива — природный ускоритель, насыщает компост азотом. А одуванчики действуют как катализатор, помогая перерабатываться даже тяжёлым остаткам.
Яичная скорлупа
Источник кальция. Измельчайте перед закладкой — и она быстрее "растворится" в массе.
Зелёные отходы с грядок
Обрезки, сорняки без семян — основа хорошего компоста.
Немного земли
Добавляйте слой почвы — это ускоряет разложение и помогает контролировать запах.
Поливайте компост настоем крапивы - он запускает активное гниение и насыщает массу микроэлементами.
Весной добавьте немного мочевины (карбамида) - это даст азотный толчок переработке.
Зимой: не оставляйте кучу открытой, иначе питательные вещества будут вымываться дождями и снегом.
Летом: прикройте кучу, чтобы не пересыхала на солнце.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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