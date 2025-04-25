Это растение красивее туи и не требует сложного ухода

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите уединения, живой изгороди и меньше комаров — всё сразу? Есть альтернатива привычной туе, и она гораздо эффективнее. Речь о буддлее спиралистой (Buddleia spiralifolia) — декоративном кустарнике, который не только радует глаз, но и помогает справиться с летающими вредителями.

Фото: commons.wikimedia.org by Ptelea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кустарник буддлея Давида

Почему буддлея лучше туи

Это растение из семейства норичниковых отличается пышными фиолетовыми соцветиями и блестящими резными листьями. Цветёт с июня по осень, украшая участок насыщенными красками.

Но главный бонус — аромат цветов отпугивает комаров. Учёные подтвердили, что запах buddleia spiralifolia действует на насекомых-"вампиров" как натуральный репеллент.

Уход без хлопот

Буддлея идеально подходит для живой изгороди, если вы посадите её:

на солнечном, защищённом от ветра участке,

в дренированной почве с нейтральным pH.

Хорошо переносит зиму, выдерживает до -20 °C. Её поливают регулярно — особенно в засуху, а обрезают после цветения, укорачивая побеги на треть. Это поддерживает куст в форме и стимулирует новый рост.

Подкормки? Только по делу

Весной можно удобрять buddleia:

средствами для цветущих растений,

биогумусом — он улучшает почву и поддерживает здоровье корней.

Осенью откажитесь от азотных удобрений, чтобы не провоцировать активный рост перед холодами.

Живая изгородь, которая работает

Буддлея — это:

Эстетика вместо скучной стены из туи.

Натуральная защита от комаров без химии.

Простой уход, который под силу даже новичку.

Если вам нужно уединение и тишина, но вы не хотите очередную "зелёную стену" — посадите буддлею. Она справится с задачей и принесёт гораздо больше пользы.

Уточнения

Буддле́я Дави́да или буддлея изме́нчивая (лат. Buddléja davídii) — вид цветковых растений рода Буддлея семейства Норичниковые (Scrophulariaceae).



