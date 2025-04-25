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Это растение красивее туи и не требует сложного ухода

1:56
Садоводство

Хотите уединения, живой изгороди и меньше комаров — всё сразу? Есть альтернатива привычной туе, и она гораздо эффективнее. Речь о буддлее спиралистой (Buddleia spiralifolia) — декоративном кустарнике, который не только радует глаз, но и помогает справиться с летающими вредителями.

Кустарник буддлея Давида
Фото: commons.wikimedia.org by Ptelea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кустарник буддлея Давида

Почему буддлея лучше туи

Это растение из семейства норичниковых отличается пышными фиолетовыми соцветиями и блестящими резными листьями. Цветёт с июня по осень, украшая участок насыщенными красками.

Но главный бонус — аромат цветов отпугивает комаров. Учёные подтвердили, что запах buddleia spiralifolia действует на насекомых-"вампиров" как натуральный репеллент.

Уход без хлопот

Буддлея идеально подходит для живой изгороди, если вы посадите её:

  • на солнечном, защищённом от ветра участке,

  • в дренированной почве с нейтральным pH.

Хорошо переносит зиму, выдерживает до -20 °C. Её поливают регулярно — особенно в засуху, а обрезают после цветения, укорачивая побеги на треть. Это поддерживает куст в форме и стимулирует новый рост.

Подкормки? Только по делу

Весной можно удобрять buddleia:

  • средствами для цветущих растений,

  • биогумусом — он улучшает почву и поддерживает здоровье корней.

Осенью откажитесь от азотных удобрений, чтобы не провоцировать активный рост перед холодами.

Живая изгородь, которая работает

Буддлея — это:

  • Эстетика вместо скучной стены из туи.

  • Натуральная защита от комаров без химии.

  • Простой уход, который под силу даже новичку.

Если вам нужно уединение и тишина, но вы не хотите очередную "зелёную стену" — посадите буддлею. Она справится с задачей и принесёт гораздо больше пользы.

Уточнения

Буддле́я Дави́да или буддлея изме́нчивая (лат. Buddléja davídii) — вид цветковых растений рода Буддлея семейства Норичниковые (Scrophulariaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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