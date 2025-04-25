Это растение красивее туи и не требует сложного ухода

Хотите уединения, живой изгороди и меньше комаров — всё сразу? Есть альтернатива привычной туе, и она гораздо эффективнее. Речь о буддлее спиралистой (Buddleia spiralifolia) — декоративном кустарнике, который не только радует глаз, но и помогает справиться с летающими вредителями.
Это растение из семейства норичниковых отличается пышными фиолетовыми соцветиями и блестящими резными листьями. Цветёт с июня по осень, украшая участок насыщенными красками.
Но главный бонус — аромат цветов отпугивает комаров. Учёные подтвердили, что запах buddleia spiralifolia действует на насекомых-"вампиров" как натуральный репеллент.
Буддлея идеально подходит для живой изгороди, если вы посадите её:
на солнечном, защищённом от ветра участке,
в дренированной почве с нейтральным pH.
Хорошо переносит зиму, выдерживает до -20 °C. Её поливают регулярно — особенно в засуху, а обрезают после цветения, укорачивая побеги на треть. Это поддерживает куст в форме и стимулирует новый рост.
Весной можно удобрять buddleia:
средствами для цветущих растений,
биогумусом — он улучшает почву и поддерживает здоровье корней.
Осенью откажитесь от азотных удобрений, чтобы не провоцировать активный рост перед холодами.
Буддлея — это:
Эстетика вместо скучной стены из туи.
Натуральная защита от комаров без химии.
Простой уход, который под силу даже новичку.
Если вам нужно уединение и тишина, но вы не хотите очередную "зелёную стену" — посадите буддлею. Она справится с задачей и принесёт гораздо больше пользы.
Буддле́я Дави́да или буддлея изме́нчивая (лат. Buddléja davídii) — вид цветковых растений рода Буддлея семейства Норичниковые (Scrophulariaceae).
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