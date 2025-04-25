Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот элемент гардероба делает больше, чем психотерапевт — проверьте сами
Плюшки, которые запомнятся: слоёное тесто, брусника и немного магии
Боги проснулись: Чичен-Ица содрогнулась от мощного смерча — почему это произошло?
Самые ленивые упражнения на пресс — но эффект удивляет даже тренеров
Буксировка с вариатором: действие, которое может закончиться заменой коробки
Скончавшийся Паша Техник появился в свежем клипе рэпера Басты
Кошка игнорирует? Значит, вы слишком стараетесь — вот что надо делать
Секрет крупных кочанов: главное не удобрение, а это простое правило
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм

Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю

Садоводство

Томаты — звезда любого огорода. Но даже самая крепкая рассада не выдержит капризов весны, если посадить её слишком рано. Ночные заморозки не дремлют, и один неверный шаг может лишить вас урожая.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

Идеальные условия: не спешите с рассадой

Томаты не переносят даже лёгких заморозков. Но и просто плюсовой температуры недостаточно. Чтобы высадка в открытый грунт прошла успешно, нужно:

  • днём: не ниже +20 °C,

  • ночью: не ниже +13 °C.

Если у вас теплица — можно чуть раньше. Но в саду лучше не рисковать и подождать стабильного тепла.

Советы по посадке от природы

Ориентируйтесь не только на термометр, но и на лунный календарь. Лучшее время — на растущей луне, особенно если она проходит через знаки Тельца, Рака, Весов, Девы и Козерога.

Благоприятные дни в апреле 2025 года:

  • Отличные: 1, 4, 5, 11, 12, 28, 29

  • В целом подходящие: 8-11, 18-20

Избегайте посадок в новолуние и полнолуние — в эти фазы растения особенно уязвимы.

Как правильно посадить помидоры

  • Глубже с каждым пересаживанием — это помогает формировать мощную корневую систему.

  • Расстояние: между рядами — 60 см, между кустами — 30 см.

  • При ограниченном месте используйте квадратно-гнездовой способ (60x60 см), а для мелких сортов — можно чуть плотнее.

Чем мощнее корни — тем лучше растение усваивает воду и питательные вещества, а значит, и плодов будет больше.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Настойка на перегородках ореха: старинный рецепт, актуальный и сегодня
На упаковке всё красиво, а внутри — грязь: как не стать жертвой фальсификата
Возвращение к корням: Маликов объяснил возросшую популярность Кадышевой
Россия и Иран могут создать сухопутные газовые коридоры
Воспитание трудом: Бен Аффлек рассказал о первых заработках своих детей
Пенн Бэджли раскрыл правду: почему он с облегчением прощается с ролью в сериале Ты
Он идеален, но… что-то не так? Эти вопросы покажут, что именно
Смело забудьте о химии! Эти простые ингредиенты избавят туалет от накипи за несколько минут
Вода на Луне появляется из ветра — и это не поэтика, а физика
Дейва-Марина: 70 километров счастья на мотоцикле — путешествие, которое стоит каждой минуты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.