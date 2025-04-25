Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю

Томаты — звезда любого огорода. Но даже самая крепкая рассада не выдержит капризов весны, если посадить её слишком рано. Ночные заморозки не дремлют, и один неверный шаг может лишить вас урожая.

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты, помидоры

Идеальные условия: не спешите с рассадой

Томаты не переносят даже лёгких заморозков. Но и просто плюсовой температуры недостаточно. Чтобы высадка в открытый грунт прошла успешно, нужно:

днём : не ниже +20 °C,

ночью: не ниже +13 °C.

Если у вас теплица — можно чуть раньше. Но в саду лучше не рисковать и подождать стабильного тепла.

Советы по посадке от природы

Ориентируйтесь не только на термометр, но и на лунный календарь. Лучшее время — на растущей луне, особенно если она проходит через знаки Тельца, Рака, Весов, Девы и Козерога.

Благоприятные дни в апреле 2025 года:

Отличные : 1, 4, 5, 11, 12, 28, 29

В целом подходящие: 8-11, 18-20

Избегайте посадок в новолуние и полнолуние — в эти фазы растения особенно уязвимы.

Как правильно посадить помидоры

Глубже с каждым пересаживанием — это помогает формировать мощную корневую систему.

Расстояние: между рядами — 60 см, между кустами — 30 см.

При ограниченном месте используйте квадратно-гнездовой способ (60x60 см), а для мелких сортов — можно чуть плотнее.

Чем мощнее корни — тем лучше растение усваивает воду и питательные вещества, а значит, и плодов будет больше.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

