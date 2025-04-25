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Ярко, красиво и… губительно: цветы, которые вредят грядкам

2:02
Садоводство

Выглядят невинно, но на деле превращают грядки в зону бедствия. Некоторые цветы — настоящие агрессоры, способные испортить даже самый ухоженный огород. Пока вы любуетесь их цветением, они медленно убивают овощи.

Розовые гладиолусы
Фото: commons.wikimedia.org by Senet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розовые гладиолусы

Самые коварные соседи

  • Гладиолусы — подавляют рост томатов.

  • Лютики — портят вкус моркови, делая корнеплоды горькими.

  • Дельфиниумы — чемпионы по токсичности: их корни отравляют почву на годы.

Но это ещё не всё. Даже роскошные пионы могут "виновато" поучаствовать: если после их появления клубника перестала плодоносить, а листья смородины покрылись пятнами — виноваты, скорее всего, они.

Почему это происходит

Цветы конкурируют с овощами за воду и питание. Но главное — они выделяют аллелопатические вещества, которые угнетают рост соседей. Некоторые — настолько токсичны, что даже после удаления продолжают влиять на почву.

Что делать, если уже посадили

  1. Перекопать на глубину 50 см и заменить верхний слой земли.

  2. Посадить сидераты (горчица, рожь) — они очистят почву от вредных соединений.

  3. Полить раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) — поможет нейтрализовать токсины.

Не все цветы враги

Есть и союзники:

  • Бархатцы рядом с капустой — против бабочек-белянок.

  • Лаванда — охраняет розы от тли.

  • Календула — прогоняет колорадского жука с картофеля.

  • Настурция — отвлекает тлю от яблонь.

Главное — держать дистанцию. Если не уверены в цветке, сажайте не ближе 1 метра от грядки.

Осторожно даже с "невинными"

  • Маки вредят салату — их пыльца замедляет рост.

  • Георгины привлекают слизней, особенно к фасоли.

  • Ноготки в избытке высушивают почву.

И никогда не сажайте розы рядом с малиной - у них общие вредители.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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