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Сад превратился в сенсацию: редкий гриб вернулся спустя 100 лет

2:04
Садоводство

Что, если вы сажаете цветы у дома и вдруг обнаруживаете нечто, исчезнувшее сто лет назад? Именно это случилось с семьёй из Шри-Ланки. Они нашли в саду гриб, который считался вымершим более века.

Огород
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Необычная находка на заднем дворе

Натуралист и журналист Саджива Виджевира заметил ярко-красный гриб странной формы возле своего дома. Никогда раньше он его не видел — сфотографировал и отправил снимки ботаникам.

Ответ пришёл от Бхатии Гопаллавы, аспиранта Университета Перадении: "Похоже, этот гриб раньше не регистрировали на территории Шри-Ланки".

Название, которое не звучало сто лет

После изучения архивов исследователи установили: это Mutinus bambusinus, исчезнувший гриб, который обычно растёт среди бамбука. Но, как отметил Виджевира, поблизости никогда не было зарослей бамбука.

Возрождение вида

Гопаллава считает, что гриб может быть не таким уж редким: "Вероятно, он просто долгое время оставался незамеченным. Мы ожидаем больше находок в ближайшие месяцы".

Надежда, которую приносят такие открытия

Это не единственный случай "воскрешения" исчезнувших видов. Учёные и любители природы по всему миру находят растения и животных, которых давно считали вымершими. Часто такие открытия происходят благодаря случайным наблюдениям, фото или видео, выложенным в сеть.

Как подчеркнул Дипти Якандавала из Университета Перадении, "это пример того, как гражданская наука может усилить официальные исследования".

Почему это важно

Биоразнообразие — основа здоровой планеты. Оно поддерживает устойчивость экосистем и влияет на общее благополучие. Даже небольшие находки, вроде этого гриба, напоминают, что надежда есть. И каждый из нас может внести вклад — быть внимательнее к природе, голосовать за экологические инициативы и сокращать загрязнение.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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