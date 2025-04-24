Сад превратился в сенсацию: редкий гриб вернулся спустя 100 лет

Что, если вы сажаете цветы у дома и вдруг обнаруживаете нечто, исчезнувшее сто лет назад? Именно это случилось с семьёй из Шри-Ланки. Они нашли в саду гриб, который считался вымершим более века.
Натуралист и журналист Саджива Виджевира заметил ярко-красный гриб странной формы возле своего дома. Никогда раньше он его не видел — сфотографировал и отправил снимки ботаникам.
Ответ пришёл от Бхатии Гопаллавы, аспиранта Университета Перадении: "Похоже, этот гриб раньше не регистрировали на территории Шри-Ланки".
После изучения архивов исследователи установили: это Mutinus bambusinus, исчезнувший гриб, который обычно растёт среди бамбука. Но, как отметил Виджевира, поблизости никогда не было зарослей бамбука.
Гопаллава считает, что гриб может быть не таким уж редким: "Вероятно, он просто долгое время оставался незамеченным. Мы ожидаем больше находок в ближайшие месяцы".
Это не единственный случай "воскрешения" исчезнувших видов. Учёные и любители природы по всему миру находят растения и животных, которых давно считали вымершими. Часто такие открытия происходят благодаря случайным наблюдениям, фото или видео, выложенным в сеть.
Как подчеркнул Дипти Якандавала из Университета Перадении, "это пример того, как гражданская наука может усилить официальные исследования".
Биоразнообразие — основа здоровой планеты. Оно поддерживает устойчивость экосистем и влияет на общее благополучие. Даже небольшие находки, вроде этого гриба, напоминают, что надежда есть. И каждый из нас может внести вклад — быть внимательнее к природе, голосовать за экологические инициативы и сокращать загрязнение.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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