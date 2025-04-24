Цветёт до заморозков и притягивает бабочек — удивительное растение для лета

Пока лето становится всё более знойным, садоводы спешат выбирать растения, способные выживать при минимальном поливе. И если вы ещё не слышали о Гауре Линдхеймери — пора познакомиться.
Гаура — многолетник с американскими корнями, родом из Техаса и Луизианы. Приспособившись к жаркому климату, она научилась справляться с засухой. Её секрет — глубокая корневая система, способная добывать воду с метровой глубины. Уже на второй год растение может обходиться без частых поливов, радуя вас цветами всё лето.
Вот что делает гауру идеальной для "ленивого" сада:
длинные корни достают влагу из глубины,
листья с легким пушком снижают испарение,
во время сильной жары растение замедляет рост, экономя ресурсы.
Цветение у гауры длится с начала лета до первых заморозков. Белые, розовые, двухцветные соцветия легко покачиваются от ветра, создавая эффект воздушного облака. А ещё они невероятно привлекательны для бабочек — ни одно другое растение не собирает их в таком количестве.
Популярные сорта:
"Whirling Butterflies' - лёгкие белоснежные цветы.
"Siskiyou Pink' - насыщенно-розовые лепестки.
"Passionate Blush' - бело-розовая грациозность.
Сажайте с весны — с марта по май, чтобы растение успело укорениться до жары. Используйте песчаную, хорошо дренированную почву, не заглубляйте шейку корня, и после посадки обильно полейте.
Полив раз в 10-15 дней после укоренения.
Удобрения — по минимуму.
Весной — обрезка стеблей, летом — удаление увядших цветов.
Гауру можно посадить рядом с эхинацеей, шалфеем Перовскии и декоративными злаками. А размножить — черенками, делением куста или посевом семян.
Единственная угроза — переувлажнение. Но и с этим легко справиться, просто избегайте застоя воды и мульчируйте корневище на зиму.
Гаура — род цветковых растений семейства Кипрейные (Onagraceae), произрастающих в Северной Америке.
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