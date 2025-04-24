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Цветёт до заморозков и притягивает бабочек — удивительное растение для лета

2:19
Садоводство

Пока лето становится всё более знойным, садоводы спешат выбирать растения, способные выживать при минимальном поливе. И если вы ещё не слышали о Гауре Линдхеймери — пора познакомиться.

Гаура
Фото: Own work by Joanbanjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гаура

Красота, не требующая усилий

Гаура — многолетник с американскими корнями, родом из Техаса и Луизианы. Приспособившись к жаркому климату, она научилась справляться с засухой. Её секрет — глубокая корневая система, способная добывать воду с метровой глубины. Уже на второй год растение может обходиться без частых поливов, радуя вас цветами всё лето.

Почему стоит выбрать именно её

Вот что делает гауру идеальной для "ленивого" сада:

  • длинные корни достают влагу из глубины,

  • листья с легким пушком снижают испарение,

  • во время сильной жары растение замедляет рост, экономя ресурсы.

Цветочное шоу для бабочек

Цветение у гауры длится с начала лета до первых заморозков. Белые, розовые, двухцветные соцветия легко покачиваются от ветра, создавая эффект воздушного облака. А ещё они невероятно привлекательны для бабочек — ни одно другое растение не собирает их в таком количестве.

Популярные сорта:

  • "Whirling Butterflies' - лёгкие белоснежные цветы.

  • "Siskiyou Pink' - насыщенно-розовые лепестки.

  • "Passionate Blush' - бело-розовая грациозность.

Как правильно сажать

Сажайте с весны — с марта по май, чтобы растение успело укорениться до жары. Используйте песчаную, хорошо дренированную почву, не заглубляйте шейку корня, и после посадки обильно полейте.

Уход проще некуда

  • Полив раз в 10-15 дней после укоренения.

  • Удобрения — по минимуму.

  • Весной — обрезка стеблей, летом — удаление увядших цветов.

Отличные соседи и размножение

Гауру можно посадить рядом с эхинацеей, шалфеем Перовскии и декоративными злаками. А размножить — черенками, делением куста или посевом семян.

Единственная угроза — переувлажнение. Но и с этим легко справиться, просто избегайте застоя воды и мульчируйте корневище на зиму.

Уточнения

Гаура — род цветковых растений семейства Кипрейные (Onagraceae), произрастающих в Северной Америке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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