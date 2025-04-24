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Самый дорогой виноградник мира: итальянский Бароло обгоняет Бордо

1:40
Садоводство

В самом сердце итальянского региона Пьемонт, в местечке Бароло, находится самый дорогой виноградник в мире. Стоимость одного гектара земли здесь превышает 2 миллиона долларов, что делает эти виноградники самыми ценными на планете.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Для сравнения, гектар виноградника в знаменитом французском регионе Бордо стоит около 1,3 миллиона долларов, а в Шампани — примерно 1,2 миллиона. Таким образом, виноградники Бароло значительно опережают своих французских конкурентов по стоимости .​

Рост цен на землю в Бароло обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это ограниченное количество доступной земли: регион имеет строго определённые границы, и расширение виноградников невозможно. Во-вторых, высокое качество вина, производимого здесь, делает эти виноградники особенно привлекательными для инвесторов и коллекционеров. Наконец, изменение климата также влияет на стоимость: регионы с устойчивыми климатическими условиями становятся всё более ценными для виноделия.

Интересно отметить, что в других регионах Италии цены на виноградники значительно ниже. Например, в Тоскане, в районе Кьянти Классико, гектар стоит около 180 тысяч долларов, а в испанской Риохе — около 80 тысяч долларов.

Таким образом, виноградники Бароло представляют собой уникальное сочетание ограниченного предложения, высокого качества продукции и устойчивого спроса, что делает их самыми дорогими в мире.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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