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Мексика отдыхает: этот приём помогает вырастить авокадо даже в прохладном климате

Садоводство

Авокадо — мечта многих садоводов. Но возможно ли вырастить это тропическое дерево у себя на участке и собрать с него плоды? Всё зависит от климата и ухода. Ниже — советы, которые помогут вам повысить шансы на успех.

Авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Климат — решающий фактор

Авокадо (лат. Persea americana) — уроженец тропиков, и в открытом грунте его можно выращивать только в регионах с мягкими зимами. Подходят места, где температура не опускается ниже 0 °C: юг Франции, Средиземноморье, южное побережье. Даже в этих районах растения нуждаются в укрытии при резком похолодании.

Как и когда сажать

Лучшее время — весна, когда минует угроза заморозков. За лето дерево успеет укорениться и легче перенесёт зиму. Осенняя посадка рискованна: молодые корни чувствительны к холоду.

Выбираем место и почву

Авокадо любит тепло и свет, ему подойдёт участок с южной стороны, защищённый от ветра. Почва нужна лёгкая, слабокислая, хорошо дренированная. Глина и переувлажнение — противопоказаны.

Как сажать дерево в грунт

  • Выкопайте широкую яму, на дно положите дренаж (гравий, керамзит).

  • Смешайте землю с компостом.

  • Аккуратно установите саженец и засыпьте почвой.

  • Обильно полейте.

Уход: от полива до обрезки

  • Летом поливайте 2-3 раза в неделю, зимой — минимально.

  • Подкармливайте: весной — удобрениями с азотом, осенью — с калием и фосфором.

  • Раз в год добавляйте компост.

  • На высоте около 80 см прищипывайте верхушку для формирования боковых ветвей.

  • Весной делайте лёгкую санитарную обрезку.

Защита от холода

При похолодании — мульчируйте почву, оборачивайте ствол. В холодных регионах — укрытие плёнкой или зимний сад.

Будут ли плоды

Плодоношение возможно через 5-8 лет, но не гарантировано. Авокадо трудно опыляется — цветки мужские и женские, но раскрываются в разное время. Лучше сажать два разных сорта. В тёплом климате плоды возможны, но урожайность нестабильна.

Грунт или горшок

В холодных регионах лучше сажать авокадо в горшок и заносить на зиму в дом — это значительно повышает шансы сохранить растение и когда-нибудь увидеть первый плод.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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