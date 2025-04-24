Мексика отдыхает: этот приём помогает вырастить авокадо даже в прохладном климате

Авокадо — мечта многих садоводов. Но возможно ли вырастить это тропическое дерево у себя на участке и собрать с него плоды? Всё зависит от климата и ухода. Ниже — советы, которые помогут вам повысить шансы на успех.
Авокадо (лат. Persea americana) — уроженец тропиков, и в открытом грунте его можно выращивать только в регионах с мягкими зимами. Подходят места, где температура не опускается ниже 0 °C: юг Франции, Средиземноморье, южное побережье. Даже в этих районах растения нуждаются в укрытии при резком похолодании.
Лучшее время — весна, когда минует угроза заморозков. За лето дерево успеет укорениться и легче перенесёт зиму. Осенняя посадка рискованна: молодые корни чувствительны к холоду.
Авокадо любит тепло и свет, ему подойдёт участок с южной стороны, защищённый от ветра. Почва нужна лёгкая, слабокислая, хорошо дренированная. Глина и переувлажнение — противопоказаны.
Выкопайте широкую яму, на дно положите дренаж (гравий, керамзит).
Смешайте землю с компостом.
Аккуратно установите саженец и засыпьте почвой.
Обильно полейте.
Летом поливайте 2-3 раза в неделю, зимой — минимально.
Подкармливайте: весной — удобрениями с азотом, осенью — с калием и фосфором.
Раз в год добавляйте компост.
На высоте около 80 см прищипывайте верхушку для формирования боковых ветвей.
Весной делайте лёгкую санитарную обрезку.
При похолодании — мульчируйте почву, оборачивайте ствол. В холодных регионах — укрытие плёнкой или зимний сад.
Плодоношение возможно через 5-8 лет, но не гарантировано. Авокадо трудно опыляется — цветки мужские и женские, но раскрываются в разное время. Лучше сажать два разных сорта. В тёплом климате плоды возможны, но урожайность нестабильна.
В холодных регионах лучше сажать авокадо в горшок и заносить на зиму в дом — это значительно повышает шансы сохранить растение и когда-нибудь увидеть первый плод.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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