Этот трюк вызывает у улиток нервный срыв и спешную эвакуацию

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Слизни и улитки — настоящая беда для садоводов. Эти моллюски способны за ночь уничтожить молодые всходы и оставить от урожая лишь воспоминания. Но решение ближе, чем кажется — достаточно одного простого компонента, который есть почти на каждой кухне.

Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain грядки

Натуральное средство против слизней

Чтобы избавиться от нежеланных гостей, не нужно использовать агрессивную химию. Натуральная смесь из трёх простых ингредиентов действует мягко, но эффективно.

Что понадобится

1 чайная ложка молотого перца чили

1 столовая ложка чёрного молотого перца

1 килограмм поваренной соли

Как применять

Смешайте все ингредиенты в миске и тщательно перемешайте. Получившуюся смесь рассыпьте по краям грядок или клумб. Слизни не переносят соль и острый аромат — это не только нарушает их способность передвигаться, но и отпугивает запахом. Эффект сохраняется до трёх недель в зависимости от погоды.

Почему это работает

Слизни покрыты слизью, которая помогает им перемещаться и сохранять влагу. Соль разрушает этот защитный слой, а перец действует как природный раздражитель. Вместе они создают защитный барьер, который моллюски стараются обойти стороной.

Бонус: никакой химии

Такой способ безопасен для растений, домашних животных и окружающей среды. Он не загрязняет почву и не вредит микрофлоре — в отличие от промышленных средств.

Улитки — живучие, но не неуязвимые

Несмотря на то, что улитки существуют на планете более 600 миллионов лет, даже они не выдерживают простого дуэта — соль и перец. Это позволяет садоводам контролировать ситуацию без затрат и лишнего стресса.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

