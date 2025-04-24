Секрет роскошной лианы: какой горшок превращает сциндапсус в зелёный водопад

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сциндапсус (эпипремнум золотистый) — одна из самых неприхотливых и декоративных лиан для дома. Это растение легко адаптируется к условиям квартиры, отлично смотрится как в кашпо, так и в подвесных или напольных горшках, и растёт как вниз, так и вверх — если дать ему опору.

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Как и где выращивать сциндапсус

Универсальность сциндапсуса позволяет выращивать его где угодно: в подвесных кашпо, на полках, в напольных вазонах или даже на вертикальных стенах. Листья сердцевидной формы могут быть разных оттенков — от насыщенно-зелёного до лимонного и пёстрого. При хорошем уходе лиана достигает до 15-18 метров в длину.

Форматы выращивания и подходящие ёмкости

Для подвесного варианта подойдут кашпо типа чаша среднего размера. Растение можно оставить в том же горшке, в котором вы его купили, и пересаживать раз в год, по мере роста.

Для вертикального роста лучше выбрать глубокий горшок с опорой. Тогда листья будут крупнее, а само растение — мощнее.

На стенах сциндапсус может расти как в кашпо на крюках, так и в напольных вазонах — главное, чтобы ему было за что цепляться.

В воде сциндапсус тоже может жить, но для полноценного роста ему потребуется подкормка раз в 2 недели.

Советы по уходу

Освещение: полутень и рассеянный свет — идеальны. Прямое солнце вызывает ожоги.

Полив: умеренный, после подсыхания верхнего слоя почвы. В сухих помещениях полезно опрыскивание.

Подкормка: органика или удобрения типа НПК 10-10-10, раз в 2-3 месяца.

Субстрат: лёгкий и питательный, хорошо пропускающий воздух.

Сциндапсус — идеальное растение для начинающих. При минимальном уходе оно не только выживает, но и активно растёт, наполняя пространство зеленью и уютом. А с правильно подобранной ёмкостью — становится настоящим украшением интерьера.

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

