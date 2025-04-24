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Секрет роскошной лианы: какой горшок превращает сциндапсус в зелёный водопад

2:11
Садоводство

Сциндапсус (эпипремнум золотистый) — одна из самых неприхотливых и декоративных лиан для дома. Это растение легко адаптируется к условиям квартиры, отлично смотрится как в кашпо, так и в подвесных или напольных горшках, и растёт как вниз, так и вверх — если дать ему опору.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Как и где выращивать сциндапсус

Универсальность сциндапсуса позволяет выращивать его где угодно: в подвесных кашпо, на полках, в напольных вазонах или даже на вертикальных стенах. Листья сердцевидной формы могут быть разных оттенков — от насыщенно-зелёного до лимонного и пёстрого. При хорошем уходе лиана достигает до 15-18 метров в длину.

Форматы выращивания и подходящие ёмкости

  • Для подвесного варианта подойдут кашпо типа чаша среднего размера. Растение можно оставить в том же горшке, в котором вы его купили, и пересаживать раз в год, по мере роста.

  • Для вертикального роста лучше выбрать глубокий горшок с опорой. Тогда листья будут крупнее, а само растение — мощнее.

  • На стенах сциндапсус может расти как в кашпо на крюках, так и в напольных вазонах — главное, чтобы ему было за что цепляться.

  • В воде сциндапсус тоже может жить, но для полноценного роста ему потребуется подкормка раз в 2 недели.

Советы по уходу

  • Освещение: полутень и рассеянный свет — идеальны. Прямое солнце вызывает ожоги.

  • Полив: умеренный, после подсыхания верхнего слоя почвы. В сухих помещениях полезно опрыскивание.

  • Подкормка: органика или удобрения типа НПК 10-10-10, раз в 2-3 месяца.

  • Субстрат: лёгкий и питательный, хорошо пропускающий воздух.

Сциндапсус — идеальное растение для начинающих. При минимальном уходе оно не только выживает, но и активно растёт, наполняя пространство зеленью и уютом. А с правильно подобранной ёмкостью — становится настоящим украшением интерьера.

Уточнения

Лиа́ны (фр. liane, от lier — связывать) — жизненная форма растений с длинными и относительно слабыми тонкими многолетними или однолетними стеблями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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