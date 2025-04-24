Проблем по самые помидоры? На грядке всё спасёт раствор, который легко приготовить

Выращивание томатов может казаться хлопотным делом, но на деле всё зависит от правильного подхода. С этими проверенными методами растения будут крепкими, а плоды — вкусными и сочными.
Чтобы рассада уверенно шла в рост, с самого начала подкармливайте её дрожжевым раствором. Он укрепляет корневую систему и повышает иммунитет растений.
Рецепт:
10 г сухих дрожжей
10 л тёплой воды
Размешайте дрожжи, дайте настояться несколько часов и полейте рассаду трижды за период роста.
В каждую лунку положите свежую крапиву или немного золы. Крапива обогащает почву органикой, а зола — минералами. Рассада высаживается под наклоном — это помогает формировать дополнительные корни и делает растения устойчивее.
Удаляйте нижние листья, когда растение подрастёт — это улучшает проветривание и снижает риск грибка.
Для стимуляции завязей используйте раствор борной кислоты (5 г на 10 л воды) — опрыскайте цветы, чтобы поддержать плодоношение.
Для профилактики посадите рядом с томатами растения-отпугиватели (например, лишайники) — они не только защищают от вредителей, но и выполняют функцию мульчи.
Чтобы ускорить покраснение плодов, опрыскивайте кусты слабым раствором йода: 30-40 капель на 10 л воды.
Поливайте умеренно, лучше утром или вечером. Для сохранения влаги и защиты от перегрева используйте органическую мульчу — солому или скошенную траву.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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