Проблем по самые помидоры? На грядке всё спасёт раствор, который легко приготовить

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание томатов может казаться хлопотным делом, но на деле всё зависит от правильного подхода. С этими проверенными методами растения будут крепкими, а плоды — вкусными и сочными.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томат

1. Дрожжи — стартовый импульс для рассады

Чтобы рассада уверенно шла в рост, с самого начала подкармливайте её дрожжевым раствором. Он укрепляет корневую систему и повышает иммунитет растений.

Рецепт:

10 г сухих дрожжей

10 л тёплой воды

Размешайте дрожжи, дайте настояться несколько часов и полейте рассаду трижды за период роста.

2. Почва и посадка — основа успеха

В каждую лунку положите свежую крапиву или немного золы. Крапива обогащает почву органикой, а зола — минералами. Рассада высаживается под наклоном — это помогает формировать дополнительные корни и делает растения устойчивее.

3. Уход во время вегетации

Удаляйте нижние листья, когда растение подрастёт — это улучшает проветривание и снижает риск грибка.

Для стимуляции завязей используйте раствор борной кислоты (5 г на 10 л воды) — опрыскайте цветы, чтобы поддержать плодоношение.

4. Защита без химии

Для профилактики посадите рядом с томатами растения-отпугиватели (например, лишайники) — они не только защищают от вредителей, но и выполняют функцию мульчи.

Чтобы ускорить покраснение плодов, опрыскивайте кусты слабым раствором йода: 30-40 капель на 10 л воды.

5. Полив и мульча

Поливайте умеренно, лучше утром или вечером. Для сохранения влаги и защиты от перегрева используйте органическую мульчу — солому или скошенную траву.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

