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Простой способ спасти растения от тли с помощью того, что всегда под рукой

1:57
Садоводство

Одного мгновения небрежности достаточно, чтобы на ваших любимых клумбах появилась тля. Эти крошечные насекомые способны за считанные дни привести к увяданию цветов и ослаблению растений. Но мало кто знает, что спасение может скрываться в самом неожиданном месте — в мусорном ведре. Точнее, в том, что обычно туда выбрасывают.

Весеннее небо
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Весеннее небо

Апельсиновая корка — не отход, а оружие

Цедра апельсина давно нашла своё место в кулинарии и косметике, но и в садоводстве ей есть применение. Богатая эфирными маслами, она обладает резким ароматом, который отпугивает вредителей. Муравьи, тля и паутинные клещи просто не выносят запаха цитрусовых.

Использовать её просто: после очистки кожуру можно подсушить и измельчить в порошок. Этим составом посыпают землю вокруг поражённых растений. Такой барьер не только отпугнёт вредителей, но и станет природным удобрением — апельсины богаты калием, фосфором, кальцием и магнием.

Удобрение из кожуры: польза без затрат

Ещё один способ — приготовить натуральный настой. Для этого кожуру нарезают, заливают водой и оставляют на сутки. Полученный настой фильтруют и используют для полива. Он насыщает почву микроэлементами и стимулирует рост растений. Такой подход не требует химии и экономит деньги.

Альтернативный вариант — измельчить цедру и разбавить водой, получив концентрат, которым можно регулярно удобрять как садовые, так и комнатные растения.

Вторая жизнь апельсиновой кожуре

То, что раньше шло в отходы, теперь становится защитой и подкормкой для ваших цветов. Простой, доступный и экологичный метод, который оценят как дачники, так и любители домашних растений.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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