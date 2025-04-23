Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

По прогнозам метеорологов, теплую погоду в Москве и области вскоре сменит резкое похолодание, что может стать серьёзной угрозой для высаженной рассады теплолюбивых культур. Агроном и биолог Михаил Воробьев в интервью «Радио 1» отметил, что весенние растения очень чувствительны и могут погибнуть даже при небольшом минусе.

«Чтобы спасти растения, можно использовать два подхода. Низкорослые растения, такие как помидоры, огурцы и перцы, стоит укрыть одеялом или другими подручными материалами. Важно сохранить тепло. Можно также создать маленький парничок — установить дуги над грядкой и накрыть их пленкой, образуя дополнительный микроклимат», — посоветовал специалист.

Если у вас имеются кусты, защитить их будет сложнее. В таком случае лучше использовать нетканый материал в несколько слоев.

«Эта синтетическая ткань, что-то вроде марли, отлично удерживает тепло, при этом пропуская воздух и воду. Оберните цветущие кусты в подобный кокон. Для защиты деревьев можно создать дымовую завесу при помощи дымовой кучи или шашки, но это связано с определенными рисками. Альтернативным решением может стать приобретение электрического обогревателя для теплицы», — пояснил Воробьев.

Кроме того, по словам агронома, существуют специальные препараты, которые поддерживают растения в стрессовых условиях.