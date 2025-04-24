Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под сенью тысячелетнего платана скрывается могильная тишина
Эти 10 продуктов спасут ваш желудок: диета для чувствительного пищеварения
Необычные способы отпугивания кротов с помощью обычных продуктов
Уехал с места ДТП и не знал об этом: что может спасти от лишения прав
Сюрприз! Ретинол можно использовать даже под палящим солнцем — но есть нюанс
Лариса Долина объяснила, чем ей не нравится вокал Кристины Агилеры
Озимые, яровые и кормовые культуры: как ДНР увеличила посевные площади в два раза
Когда жара помогает: 7 процентов изменений в похудении происходит при различных температурах
Влажность и пар больше не страшны: выбираем потолок для ванной комнаты, который всё выдержит

Грунт — это не просто земля: выбираем правильно с первого раза

2:01
Садоводство

Каждую весну тысячи дачников теряют рассаду ещё до высадки в грунт. Причина — банальная, но коварная: неправильно выбранная почва. Грунт — это не просто "земля под ногами", а первая среда обитания растения. Если она враждебна — у рассады нет шансов.

Ростки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ростки

1. Невидимая угроза: патогены в почве

Главный враг молодых всходов — чёрная ножка. Это грибковое заболевание, которое поражает растение ещё до появления настоящих листьев. Заражение начинается с почвы — особенно, если вы используете домашний грунт.

Что делать:

Прожарьте почву в духовке при 100 °C в течение 30 минут. Этого достаточно, чтобы уничтожить бактерии и споры грибков.

2. Плотный грунт = кислородный голод

Даже стерильная почва не спасёт, если она слишком тяжёлая. Уплотнённый субстрат мешает семенам прорастать, а корни задыхаются без доступа воздуха.

Идеальный грунт:

  • рассыпается в руках,
  • держит влагу,
  • содержит вермикулит, кокосовое волокно или крупный песок.

Эти добавки обеспечивают и воздух, и мягкость.

3. Подкормки: меньше — лучше

Молодые растения не справляются с избытком питания. Слишком много минералов — и нежные корешки обжигаются, рост замедляется.

Совет:

Добавьте немного фосфора (например, в составе стартового удобрения) — он помогает формировать здоровую корневую систему. А вот остальное питание — позже, по мере роста.

Главное правило

Покупной грунт — уже сбалансирован и обработан. Если делаете смесь сами, уделите внимание каждой детали:

  • обеззаразьте,
  • облегчите структуру,
  • не переборщите с питанием.

Грунт — это стартовая площадка. Он не вырастит растение за вас, но создаст условия, в которых оно сможет вырасти.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Красота и стиль
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Последние материалы
Эти 10 продуктов спасут ваш желудок: диета для чувствительного пищеварения
Необычные способы отпугивания кротов с помощью обычных продуктов
Уехал с места ДТП и не знал об этом: что может спасти от лишения прав
Сюрприз! Ретинол можно использовать даже под палящим солнцем — но есть нюанс
Лариса Долина объяснила, чем ей не нравится вокал Кристины Агилеры
Озимые, яровые и кормовые культуры: как ДНР увеличила посевные площади в два раза
Когда жара помогает: 7 процентов изменений в похудении происходит при различных температурах
Геологи переписывают карту землетрясений: почему старые модели больше не работают
Влажность и пар больше не страшны: выбираем потолок для ванной комнаты, который всё выдержит
Импортозамещение в небе: секреты успеха самолёта SJ-100 — лайнер подтвердил устойчивость и управляемость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.