Грунт — это не просто земля: выбираем правильно с первого раза

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну тысячи дачников теряют рассаду ещё до высадки в грунт. Причина — банальная, но коварная: неправильно выбранная почва. Грунт — это не просто "земля под ногами", а первая среда обитания растения. Если она враждебна — у рассады нет шансов.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ростки

1. Невидимая угроза: патогены в почве

Главный враг молодых всходов — чёрная ножка. Это грибковое заболевание, которое поражает растение ещё до появления настоящих листьев. Заражение начинается с почвы — особенно, если вы используете домашний грунт.

Что делать:

Прожарьте почву в духовке при 100 °C в течение 30 минут. Этого достаточно, чтобы уничтожить бактерии и споры грибков.

2. Плотный грунт = кислородный голод

Даже стерильная почва не спасёт, если она слишком тяжёлая. Уплотнённый субстрат мешает семенам прорастать, а корни задыхаются без доступа воздуха.

Идеальный грунт:

рассыпается в руках,

держит влагу,

содержит вермикулит, кокосовое волокно или крупный песок.

Эти добавки обеспечивают и воздух, и мягкость.

3. Подкормки: меньше — лучше

Молодые растения не справляются с избытком питания. Слишком много минералов — и нежные корешки обжигаются, рост замедляется.

Совет:

Добавьте немного фосфора (например, в составе стартового удобрения) — он помогает формировать здоровую корневую систему. А вот остальное питание — позже, по мере роста.

Главное правило

Покупной грунт — уже сбалансирован и обработан. Если делаете смесь сами, уделите внимание каждой детали:

обеззаразьте,

облегчите структуру,

не переборщите с питанием.

Грунт — это стартовая площадка. Он не вырастит растение за вас, но создаст условия, в которых оно сможет вырасти.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.



