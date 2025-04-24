Грунт — это не просто земля: выбираем правильно с первого раза

Каждую весну тысячи дачников теряют рассаду ещё до высадки в грунт. Причина — банальная, но коварная: неправильно выбранная почва. Грунт — это не просто "земля под ногами", а первая среда обитания растения. Если она враждебна — у рассады нет шансов.
Главный враг молодых всходов — чёрная ножка. Это грибковое заболевание, которое поражает растение ещё до появления настоящих листьев. Заражение начинается с почвы — особенно, если вы используете домашний грунт.
Что делать:
Прожарьте почву в духовке при 100 °C в течение 30 минут. Этого достаточно, чтобы уничтожить бактерии и споры грибков.
Даже стерильная почва не спасёт, если она слишком тяжёлая. Уплотнённый субстрат мешает семенам прорастать, а корни задыхаются без доступа воздуха.
Идеальный грунт:
Эти добавки обеспечивают и воздух, и мягкость.
Молодые растения не справляются с избытком питания. Слишком много минералов — и нежные корешки обжигаются, рост замедляется.
Совет:
Добавьте немного фосфора (например, в составе стартового удобрения) — он помогает формировать здоровую корневую систему. А вот остальное питание — позже, по мере роста.
Покупной грунт — уже сбалансирован и обработан. Если делаете смесь сами, уделите внимание каждой детали:
Грунт — это стартовая площадка. Он не вырастит растение за вас, но создаст условия, в которых оно сможет вырасти.
Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
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