Это цитрусовое растение станет главным героем вашего участка

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1:44
Садоводство

Вечер, мангал, лёгкий ветерок… И — жжжж - вот они, нежеланные гости. Комары способны испортить даже самую идиллическую дачную картину. Но что делать, если спреи и фумигаторы неуместны рядом с грилем или детской площадкой? Решение неожиданное — лимонное дерево.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Почему лимон — больше, чем просто растение

Лимонное дерево не только радует глаз глянцевыми листьями и белыми цветами. Его секрет — в эфирных маслах, которые выделяют листья. Цитрусовый аромат отпугивает комаров, создавая вокруг растения естественный ароматный щит.

Комары терпеть не могут запаха лимонена и других цитрусовых соединений. А значит — никакой химии, никакого дыма, и при этом надёжная защита.

Как подготовить дерево к дачной жизни

Чтобы лимон не погиб от резкой смены условий:

  • Закалите его: за две недели до переезда в сад ставьте дерево у приоткрытого окна.

  • Обрежьте нижние листья: это помогает растению перенаправить силы на рост корней и новых побегов.

  • Выберите правильное место: солнечное, защищённое от сквозняков, рядом с зоной отдыха.

Уход минимальный — эффект максимальный

Лимонное дерево неприхотливо:

  • любит свет,

  • не нуждается в частом поливе,

  • и не требует сложного ухода.

А если повезёт — через пару лет порадует домашними лимонами.

Лимон — не только про чай и витаминки. Это настоящий антикомариный страж, который охраняет ваши вечера и наполняет их лёгким, свежим ароматом. Без химии. Без усилий. И с бонусом — эстетикой.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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