Это цитрусовое растение станет главным героем вашего участка

Вечер, мангал, лёгкий ветерок… И — жжжж - вот они, нежеланные гости. Комары способны испортить даже самую идиллическую дачную картину. Но что делать, если спреи и фумигаторы неуместны рядом с грилем или детской площадкой? Решение неожиданное — лимонное дерево.
Лимонное дерево не только радует глаз глянцевыми листьями и белыми цветами. Его секрет — в эфирных маслах, которые выделяют листья. Цитрусовый аромат отпугивает комаров, создавая вокруг растения естественный ароматный щит.
Комары терпеть не могут запаха лимонена и других цитрусовых соединений. А значит — никакой химии, никакого дыма, и при этом надёжная защита.
Чтобы лимон не погиб от резкой смены условий:
Закалите его: за две недели до переезда в сад ставьте дерево у приоткрытого окна.
Обрежьте нижние листья: это помогает растению перенаправить силы на рост корней и новых побегов.
Выберите правильное место: солнечное, защищённое от сквозняков, рядом с зоной отдыха.
Лимонное дерево неприхотливо:
любит свет,
не нуждается в частом поливе,
и не требует сложного ухода.
А если повезёт — через пару лет порадует домашними лимонами.
Лимон — не только про чай и витаминки. Это настоящий антикомариный страж, который охраняет ваши вечера и наполняет их лёгким, свежим ароматом. Без химии. Без усилий. И с бонусом — эстетикой.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
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