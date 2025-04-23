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Ваш персик уже не тот! Грибок, который превращает дерево в инвалида

2:02
Садоводство

Кажется, с деревом всё в порядке — листья распустились, зеленеют, а затем вдруг закручиваются, краснеют, становятся хрупкими. Это не просто прихоть природы. Это тревожный сигнал.

Персик
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Персик

За этим стоит коварный грибок Taphrina deformans, вызывающий заболевание, известное как "курчавость персика". Оно поражает деревья ранней весной и может полностью уничтожить урожай, если его не заметить вовремя.

Чем опасна курчавость

Главная угроза — не только в уродливом внешнем виде листьев. Это заболевание:

  • нарушает фотосинтез, истощая дерево;
  • резко снижает плодоношение (иногда на 80%);
  • тормозит рост новых побегов;
  • может довести дерево до гибели.

Когда болезнь запускается, дерево теряет силу, сбрасывает листву и уже не в состоянии восстановиться без помощи.

Как распознать грибок

Первым делом обратите внимание на листья весной. Именно в это время появляются самые явные симптомы:

  • Скрученные листья — искажение формы, особенно по краям.
  • Необычная окраска — от красного и пурпурного до желтоватого оттенка.
  • Пузырчатость — на поверхности листа формируются волдыри и бугорки.
  • Ранний листопад — листья начинают опадать задолго до положенного срока.

Главная ошибка садоводов — ждать, пока "само пройдёт". Но у курчавости нет тормозов — она быстро охватывает всё дерево, и когда вы это замечаете, времени на спасение почти не остаётся.

Что делать

Профилактика — ключ. Обрабатывать дерево нужно до распускания почек. Регулярные осмотры весной — залог того, что вы поймаете болезнь на старте. И да, даже если дерево заражено, не всё потеряно — главное, начать действовать как можно раньше.

А если персику удалось выжить — в награду можно заварить полезный чай из молодых листьев. Но только если они не пострадали от грибка.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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