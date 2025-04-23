Ваш персик уже не тот! Грибок, который превращает дерево в инвалида

Кажется, с деревом всё в порядке — листья распустились, зеленеют, а затем вдруг закручиваются, краснеют, становятся хрупкими. Это не просто прихоть природы. Это тревожный сигнал.
За этим стоит коварный грибок Taphrina deformans, вызывающий заболевание, известное как "курчавость персика". Оно поражает деревья ранней весной и может полностью уничтожить урожай, если его не заметить вовремя.
Главная угроза — не только в уродливом внешнем виде листьев. Это заболевание:
Когда болезнь запускается, дерево теряет силу, сбрасывает листву и уже не в состоянии восстановиться без помощи.
Первым делом обратите внимание на листья весной. Именно в это время появляются самые явные симптомы:
Главная ошибка садоводов — ждать, пока "само пройдёт". Но у курчавости нет тормозов — она быстро охватывает всё дерево, и когда вы это замечаете, времени на спасение почти не остаётся.
Профилактика — ключ. Обрабатывать дерево нужно до распускания почек. Регулярные осмотры весной — залог того, что вы поймаете болезнь на старте. И да, даже если дерево заражено, не всё потеряно — главное, начать действовать как можно раньше.
А если персику удалось выжить — в награду можно заварить полезный чай из молодых листьев. Но только если они не пострадали от грибка.
Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
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