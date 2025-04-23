Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю

Появился мох между плитками — и всё, дорожка будто из заброшенного сада. Но это не только эстетическая проблема: зелёный налёт разрушает покрытие, делает его скользким и опасным. Хорошая новость: бороться с мхом можно недорого и эффективно, причём без тяжёлой химии. Главное — знать несколько хитрых приёмов.
После того как мох вычищен щёткой или скребком, засыпьте швы мелким песком. Он создаст механический барьер для спор, и мох просто не сможет вернуться. Работает почти как герметик, но в "народном" исполнении.
Смешайте пищевую соду и поваренную соль 1:1, разведите горячей водой и нанесите на проблемные участки. Через 48 часов мох теряет "силу", и его легко убрать. Эффект почти как у магазинной химии, но без вреда для почвы.
6-9% уксусная кислота отлично справляется с небольшими очагами. Распылите раствор на мох, избегая попадания на газон или клумбы. Через пару часов смойте напором воды. Всё - поверхность чиста.
Осматривайте плитку хотя бы раз в месяц. Как только появляется зелёный налёт — сразу в бой. Это избавит от необходимости использовать агрессивные средства и сэкономит усилия.
Мох любит влагу. Поэтому:
Проверьте уклон дорожек
Убедитесь, что вода уходит, а не застаивается
Улучшите дренаж
Обрежьте кусты и ветки, которые создают тень. Мох не любит ультрафиолет. Чем больше света — тем меньше зелени между швами.
После очистки можно обработать плитку герметиком — он не даст влаге и спорам проникнуть в микротрещины. Поверхность будет дольше оставаться чистой.
Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).
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