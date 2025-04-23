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Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю

2:13
Садоводство

Появился мох между плитками — и всё, дорожка будто из заброшенного сада. Но это не только эстетическая проблема: зелёный налёт разрушает покрытие, делает его скользким и опасным. Хорошая новость: бороться с мхом можно недорого и эффективно, причём без тяжёлой химии. Главное — знать несколько хитрых приёмов.

тротуарная плитка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тротуарная плитка

1. Песок — тихий защитник плитки

После того как мох вычищен щёткой или скребком, засыпьте швы мелким песком. Он создаст механический барьер для спор, и мох просто не сможет вернуться. Работает почти как герметик, но в "народном" исполнении.

2. Сода и соль — натуральное оружие

Смешайте пищевую соду и поваренную соль 1:1, разведите горячей водой и нанесите на проблемные участки. Через 48 часов мох теряет "силу", и его легко убрать. Эффект почти как у магазинной химии, но без вреда для почвы.

3. Уксус: прицельный удар

6-9% уксусная кислота отлично справляется с небольшими очагами. Распылите раствор на мох, избегая попадания на газон или клумбы. Через пару часов смойте напором воды. Всё - поверхность чиста.

4. Регулярность — главное условие

Осматривайте плитку хотя бы раз в месяц. Как только появляется зелёный налёт — сразу в бой. Это избавит от необходимости использовать агрессивные средства и сэкономит усилия.

5. Меньше влаги — меньше мха

Мох любит влагу. Поэтому:

  • Проверьте уклон дорожек

  • Убедитесь, что вода уходит, а не застаивается

  • Улучшите дренаж

6. Дайте плитке солнца

Обрежьте кусты и ветки, которые создают тень. Мох не любит ультрафиолет. Чем больше света — тем меньше зелени между швами.

7. Защитные герметики — бонус к чистоте

После очистки можно обработать плитку герметиком — он не даст влаге и спорам проникнуть в микротрещины. Поверхность будет дольше оставаться чистой.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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