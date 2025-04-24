Цветы, от которых соседи не отводят взгляд: как накормить пионы на пышность

Пышные, душистые и по-королевски красивые пионы могут стать настоящей жемчужиной участка. Но чтобы куст не просто выжил, а зацвёл так, что глаз не отвести — одного солнца и полива недостаточно. Цветам нужен грамотный уход и щедрое, но точное питание. Вот как подкормить пионы по всем правилам.
Как только земля хорошо прогреется и сойдёт угроза возвратных заморозков:
15 г калийных удобрений
10 г азотных удобрений
на каждый куст.
Это даст толчок росту побегов, но не переборщите — избыток азота = пышная листва без цветов.
В момент, когда кусты собираются зацвести:
15 г сернокислого калия
10 г мочевины
15-20 г суперфосфата
Такой состав направит силы растения на цветение, а не на зелень.
Цветы отцвели — пора подкормить на будущее:
0,5 ст. ложки сульфата калия
1 ст. ложка суперфосфата
Это поможет пионам восстановиться и подготовиться к следующему сезону.
Зола — раз в сезон по литру на куст. Просто рассыпьте во время рыхления.
Дрожжи — мощный биостимулятор.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
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