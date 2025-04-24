Цветы, от которых соседи не отводят взгляд: как накормить пионы на пышность

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные, душистые и по-королевски красивые пионы могут стать настоящей жемчужиной участка. Но чтобы куст не просто выжил, а зацвёл так, что глаз не отвести — одного солнца и полива недостаточно. Цветам нужен грамотный уход и щедрое, но точное питание. Вот как подкормить пионы по всем правилам.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Первая подкормка — весенний старт

Как только земля хорошо прогреется и сойдёт угроза возвратных заморозков:

15 г калийных удобрений

10 г азотных удобрений

на каждый куст.

Это даст толчок росту побегов, но не переборщите — избыток азота = пышная листва без цветов.

Вторая подкормка — на стадии бутонизации

В момент, когда кусты собираются зацвести:

15 г сернокислого калия

10 г мочевины

15-20 г суперфосфата

Такой состав направит силы растения на цветение, а не на зелень.

Третья подкормка — после шоу

Цветы отцвели — пора подкормить на будущее:

0,5 ст. ложки сульфата калия

1 ст. ложка суперфосфата

Это поможет пионам восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Бонусы для роскоши: зола и дрожжи

Зола — раз в сезон по литру на куст. Просто рассыпьте во время рыхления.

Дрожжи — мощный биостимулятор.

100 г прессованных дрожжей

1 л воды + 0,5 стакана сахара

настоять 6-12 часов

развести в ведре воды, полить под корень.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).



