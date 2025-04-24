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Картошка перемёрзла, а урожай всё равно есть — дачники делятся приёмами

1:47
Садоводство

Подмёрзшая картошка — не приговор. Многие дачники махают на неё рукой, решая, что пользы не будет. Но если действовать правильно, даже такие клубни могут дать неплохой урожай. Особенно если другого семенного материала не осталось. Вот как "реанимировать" подмороженные запасы и получить с них толк.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Шаг 1. Дайте картошке отойти

Если у вас есть теплица — разложите подмёрзшие клубни в тёплом месте. Пусть пролежат, пока не покроются зелёными ростками. Это значит, что картошка "ожила" и готова к посадке.

Без теплицы? Не беда. В тёплую погоду вынесите клубни на улицу. Пусть глазки позеленеют — это сигнал, что можно сажать.

Шаг 2. Посадка и первый уход

  • Высаживайте в прогретую почву.

  • Через неделю после посадки или после дождя обязательно рыхлите землю.

  • Когда всходы достигнут 15 см, окучьте их — это защитит от возможных заморозков.

  • Следите за поливом — особенно в засушливое лето.

Шаг 3. Подкормки — главное оружие

Чтобы помочь "ослабленной" картошке дать клубни, важно вовремя кормить её:

Через 2 недели после всходов:

  • 4 г мочевины + 17 г "Эффектона" на 10 л воды
  • по 500 мл раствора на куст

Во время появления бутонов:

  • 20 г сульфата калия + 100 г древесной золы на 10 л воды

Для формирования клубней:

  • 15 г суперфосфата + 15 г "Эффектона" на ведро воды, тоже по 500 мл на куст

Важно: не перекормите, чтобы не ушло всё в ботву!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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