Картошка перемёрзла, а урожай всё равно есть — дачники делятся приёмами

Подмёрзшая картошка — не приговор. Многие дачники махают на неё рукой, решая, что пользы не будет. Но если действовать правильно, даже такие клубни могут дать неплохой урожай. Особенно если другого семенного материала не осталось. Вот как "реанимировать" подмороженные запасы и получить с них толк.
Если у вас есть теплица — разложите подмёрзшие клубни в тёплом месте. Пусть пролежат, пока не покроются зелёными ростками. Это значит, что картошка "ожила" и готова к посадке.
Без теплицы? Не беда. В тёплую погоду вынесите клубни на улицу. Пусть глазки позеленеют — это сигнал, что можно сажать.
Высаживайте в прогретую почву.
Через неделю после посадки или после дождя обязательно рыхлите землю.
Когда всходы достигнут 15 см, окучьте их — это защитит от возможных заморозков.
Следите за поливом — особенно в засушливое лето.
Чтобы помочь "ослабленной" картошке дать клубни, важно вовремя кормить её:
Через 2 недели после всходов:
Во время появления бутонов:
Для формирования клубней:
Важно: не перекормите, чтобы не ушло всё в ботву!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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