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Компаньонное садоводство: как выбрать правильные соседей для роз

3:28
Садоводство » Цветы

Розы — это одни из самых любимых и эффектных цветов в садоводстве. Однако, чтобы обеспечить здоровый рост и красивое цветение этих растений, необходимо уделять внимание не только им, но и растениям-партнёрам. Правильно подобранные соседи могут не только улучшить общий вид вашего сада, но и помочь в борьбе с вредителями и болезнями. 

Белые розы
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые розы

Зачем нужны растения-соседи?

Совместная посадка растений, известная как компаньонное садоводство, позволяет создавать гармоничные и устойчивые экосистемы. Правильные соседи могут:

  1. Отпугивать вредителей: некоторые растения выделяют эфирные масла или вещества, которые защищают розы от насекомых-вредителей.
  2. Привлекать полезных насекомых: Некоторые цветы и травы привлекают опылителей и хищников вредителей, таких как божьи коровки и оси, которые помогают контролировать популяцию насекомых.
  3. Улучшать почву: Некоторые растения фиксируют азот или улучшают структуру почвы, что полезно для роз.
  4. Создавать благоприятные условия: Некоторые виды растений могут обеспечить тень или защиту от ветра, что создаёт более комфортные условия для роста роз.

Подходящие растительные партнёры для роз

  1. Лаванда: это травянистое растение не только красиво цветёт, но и обладает сильным ароматом, который отпугивает множество вредителей. Кроме того, лаванда привлекает полезных опылителей, таких как пчёлы.
  2. Маргаритки: эти цветы привлекают божьих коровок и других насекомых, которые помогают контролировать популяцию тли. Они также красиво смотрятся в сочетании с розами.
  3. Череда (такие как шалфей и тимьян): эти травы не только вкусны и полезны в кулинарии, но и обладают свойствами, помогающими отпугивать вредителей. Они также могут улучшить дренаж почвы.
  4. Настурция: это яркое цветущее растение привлекает насекомых, которые могут отвлечь их от роз. Настурция также может служить естественным барьером для тли.
  5. Тюльпаны и другие луковичные: эти цветы цветут весной, когда розы еще не распустились. Они могут обеспечить интересный цветовой акцент и защитить немного пространство вокруг корней роз.
  6. Сосна или можжевельник: эти хвойные растения могут служить хорошей защитой от ветра, создавая укрытие для роз. Кроме того, их иглы могут со временем разлагаться, обогащая почву.
  7. Барбарис: этот колючий кустарник может предоставить естественную защиту от вредителей и является хорошим компаньоном для роз, кроме того, он радует глаз своими яркими ягодами.

Примечания и советы

При выборе соседей для роз важно учитывать:

  • Влажность и освещение: все растения должны иметь схожие требования к свету и влаге. Например, не рекомендуется сажать влаголюбивые растения рядом с розами, требующими хорошего дренажа.
  • Размеры растений: убедитесь, что соседние растения не будут затенять розы, особенно в теплых регионах, где солнечный свет критически важен.
  • Проверяйте совместимость: некоторые растения могут конфликтовать друг с другом, например, из-за конкуренции за питательные вещества.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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