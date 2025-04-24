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Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса

1:52
Садоводство

Кабачки любят воду, солнце и простор. А ещё они любят, когда за ними ухаживают с умом. Если всё сделать правильно — один куст даст урожай, будто мини-плантация. Главное — вовремя применить три приёма, о которых знают не все дачники.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кабачки

1. Удаляйте листья, касающиеся земли

Кабачки часто и обильно поливают, а значит, нижние листья — постоянные кандидаты на "намокание". А там, где влага и тень, появляются грибки, плесень и болезни. Чтобы куст не заболел, обрывайте все листья, лежащие на земле. Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит риск инфекций.

Бонус: растение направит силы в рост плодов, а не в поддержание больных листьев.

2. Срывайте мужские цветки — пустоцветы

Как только появляются первые бутоны, важно вовремя удалить мужские цветки. Они выглядят пышнее, но плодов не дают. На их содержание уходит питание, а толку — ноль. Зато после их удаления растение переключается на образование женских цветков с завязями.

Это особенно важно в начале цветения — заложите правильный вектор развития.

3. Снимайте первые плоды маленькими

Не давайте первым кабачкам вырасти до гигантских размеров. Они истощают куст, тормозят развитие остальных завязей. Срывайте их маленькими — и вкуснее, и куст вздохнёт с облегчением.

Регулярный сбор стимулирует растение плодить дальше, и так — до осени.

Бонус: не забывайте про свет

Если какой-то лист затеняет плоды — удалите и его. Чем больше солнца получат кабачки, тем быстрее они нальются и станут вкуснее.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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