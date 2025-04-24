Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса

Кабачки любят воду, солнце и простор. А ещё они любят, когда за ними ухаживают с умом. Если всё сделать правильно — один куст даст урожай, будто мини-плантация. Главное — вовремя применить три приёма, о которых знают не все дачники.
Кабачки часто и обильно поливают, а значит, нижние листья — постоянные кандидаты на "намокание". А там, где влага и тень, появляются грибки, плесень и болезни. Чтобы куст не заболел, обрывайте все листья, лежащие на земле. Это улучшит циркуляцию воздуха и снизит риск инфекций.
Бонус: растение направит силы в рост плодов, а не в поддержание больных листьев.
Как только появляются первые бутоны, важно вовремя удалить мужские цветки. Они выглядят пышнее, но плодов не дают. На их содержание уходит питание, а толку — ноль. Зато после их удаления растение переключается на образование женских цветков с завязями.
Это особенно важно в начале цветения — заложите правильный вектор развития.
Не давайте первым кабачкам вырасти до гигантских размеров. Они истощают куст, тормозят развитие остальных завязей. Срывайте их маленькими — и вкуснее, и куст вздохнёт с облегчением.
Регулярный сбор стимулирует растение плодить дальше, и так — до осени.
Если какой-то лист затеняет плоды — удалите и его. Чем больше солнца получат кабачки, тем быстрее они нальются и станут вкуснее.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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