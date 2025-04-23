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Один слой — и никаких сорняков до осени

Садоводство

Весна на даче — время, когда хочется всё и сразу: посадить, удобрить, не забыть про полив и, желательно, не сойти с ума. Но есть одна хитрость, которая сэкономит тебе десятки часов и избавит от вечной борьбы с сорняками. Знакомься — мульчирование.

Мульча
Фото: commons.wikimedia.org by A_Zheshko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мульча

Да-да, это не только красиво, но и безумно практично. Особенно весной, когда почва активно прогревается, а сорняки просыпаются раньше культурных растений.

Что такое мульча и зачем она вообще нужна

Мульча — это защитный слой, который ты раскладываешь поверх почвы.

Это может быть:

  • солома или сено;

  • кора деревьев;

  • опилки;

  • хвоя;

  • скошенная трава;

  • даже картон или газеты!

Эта простая "одежда" для земли решает сразу несколько задач:

  • не даёт сорнякам пробиться наружу;

  • удерживает влагу после полива;

  • защищает от ночных заморозков;

  • улучшает структуру почвы;

  • привлекает полезных червяков (а они любят комфорт!).

Когда и как мульчировать грядки

Лучшее время — апрель и май, когда земля уже прогрелась, но растения ещё не разрослись. Слой мульчи должен быть от 5 до 10 см, в зависимости от материала. Главное — не закладывай мульчу вплотную к стеблям растений, оставь пару сантиметров "свободы" от гниения.

Сначала взрыхли почву, пролей тёплой водой, а потом уже укрывай. Это как застелить кровать после уборки — логично и приятно.

Какие культуры особенно любят мульчу весной

  • Клубника — мульча не только сохраняет влагу, но и защищает ягоды от грязи.

  • Огурцы — меньше поливать, больше собирать.

  • Картошка — мульчирование уменьшает количество колорадских жуков.

  • Томаты — мульча защищает корни от перепадов температуры.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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