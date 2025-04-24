Много хлопот — мало толку: капризные сорта огурцов, которых лучше избегать

Огурцы — один из главных героев дачного лета. И когда грядка оказывается почти пустой, настроение дачника уходит туда же, куда и урожай — в никуда. Особенно обидно, если не подвёл уход, а подвёл сорт. Ниже — список огурцов, от которых лучше держаться подальше, если не хотите нервничать каждый раз, заглядывая в теплицу.
Да, сорт скороспелый — плоды появляются через 40 дней. Но! Требует тройного полива в неделю, окучивания каждые 7-10 дней и регулярных подкормок. А на выходе — огурцы только для салатов, без лежкости и универсальности. Работы много, отдачи — почти ноль.
Даже если всходы дружные, а плоды выглядят хорошо, есть один нюанс: при малейшей ошибке в поливе — огурцы становятся горькими. Урожайность тоже не радует — в среднем всего 1,4 кг с м².
Требует обязательного опыления, а значит — не вариант для закрытого грунта без пчёл. Плюс — высокая уязвимость к мучнистой росе, необходимость в постоянных обработках и крупные плоды, не годящиеся для засолки.
Скромная урожайность (до 3 кг с м²), склонность к перерастанию, слабый иммунитет к болезням. Вроде бы классика, но в современном огороде часто проигрывает более устойчивым конкурентам.
Хоть и раннеспелый гибрид, но растёт вяло, урожай даёт скромный. Один огурец в пазухе — при идеальной агротехнике! Плюс целый список заболеваний, к которым сорт особо чувствителен: нематода, мучнистая роса, пятнистость, пероноспороз…
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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