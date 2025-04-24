Много хлопот — мало толку: капризные сорта огурцов, которых лучше избегать

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — один из главных героев дачного лета. И когда грядка оказывается почти пустой, настроение дачника уходит туда же, куда и урожай — в никуда. Особенно обидно, если не подвёл уход, а подвёл сорт. Ниже — список огурцов, от которых лучше держаться подальше, если не хотите нервничать каждый раз, заглядывая в теплицу.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огурцы

"Невеста" — каприз с китайским акцентом

Да, сорт скороспелый — плоды появляются через 40 дней. Но! Требует тройного полива в неделю, окучивания каждые 7-10 дней и регулярных подкормок. А на выходе — огурцы только для салатов, без лежкости и универсальности. Работы много, отдачи — почти ноль.

"Лотос" — красиво звучит, но горчит

Даже если всходы дружные, а плоды выглядят хорошо, есть один нюанс: при малейшей ошибке в поливе — огурцы становятся горькими. Урожайность тоже не радует — в среднем всего 1,4 кг с м².

"Эстафета" — сорт с сюрпризом

Требует обязательного опыления, а значит — не вариант для закрытого грунта без пчёл. Плюс — высокая уязвимость к мучнистой росе, необходимость в постоянных обработках и крупные плоды, не годящиеся для засолки.

"Монастырский" — сорт из прошлого

Скромная урожайность (до 3 кг с м²), склонность к перерастанию, слабый иммунитет к болезням. Вроде бы классика, но в современном огороде часто проигрывает более устойчивым конкурентам.

"Маринда" — голландская разочаровалка

Хоть и раннеспелый гибрид, но растёт вяло, урожай даёт скромный. Один огурец в пазухе — при идеальной агротехнике! Плюс целый список заболеваний, к которым сорт особо чувствителен: нематода, мучнистая роса, пятнистость, пероноспороз…

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

