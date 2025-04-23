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Морковь с характером, лук с защитой: как работают влюблённые растения

Садоводство

Правильное соседство на грядке — половина успеха. Можно ухаживать за растениями хоть по учебнику, но если рядом окажутся "враги", урожая можно не дождаться. А вот если собрать "друзей" — получится эффект синергии: защита от вредителей, ускоренный рост и крепкие плоды. Ниже — пять необычных, но проверенных пар, которые пора поселить вместе.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Морковь

Морковь и лук — дуэт взаимной защиты

Это идеальная парочка для начинающих дачников. Морковь своим запахом отпугивает луковую муху, а лук, в ответ, не даёт подобраться морковной мухе. В итоге обе культуры растут без стресса — и без химии.

Помидоры и базилик — ароматная охрана

Базилик защищает томаты от вредных насекомых, а ещё выделяет вещества, которые стимулируют рост плодов. Вкуснее и полезнее — не придумать! Заодно — готовая заготовка для салата прямо с грядки.

Морковь и горох — подземный лайфхак

Горох обогащает почву веществами, которые помогают моркови расти крупной и сладкой. Такой союз делает корнеплод вкуснее, а землю — плодороднее без лишней химии.

Смородина и петрушка — зелёная охрана ягод

Петрушка не просто ароматная трава, она ещё и натуральный "телохранитель" для смородины. Особенно от тли, которая так и норовит поселиться на нежных листьях.

Помидоры и свёкла — союз одинаковых запросов

Эти культуры схожи в уходе: любят одинаковые удобрения и режим полива. Для дачника это удобно, а для растений — полезно. Меньше стресса — выше урожай.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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