Без этого удобрения чеснок не выживет — проверено летом

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жёлтые перья, мелкие головки, вялый рост — если твой озимый чеснок выглядит так, пора бить тревогу. Главная причина неудачи — банальная нехватка питания. Чтобы летом собрать сочные, крупные головки, чеснок необходимо подкормить как минимум дважды за сезон. И тут важны не только сроки, но и правильный выбор удобрений.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

Первая подкормка: старт роста

Как только сходит снег и из земли показываются зелёные ростки, чеснок остро нуждается в азоте. Он ускоряет рост листьев — именно они кормят луковицу.

Вот чем можно подкормить грядки:

Мочевина: 20 г на 10 л воды. Расход — 2-3 л на квадрат.

Аммиачная селитра: 25-30 г на 10 л воды. Полейте из расчёта 10 л на квадратный метр.

Нашатырный спирт: 40 г на ведро воды — идеальный бюджетный вариант.

Коровяк: натуральное удобрение, настаивается 2 недели, потом разводится 1:10. Расход — 8-10 л на 1 кв. м.

Вторая подкормка: залог крупной головки

Через пару недель чесноку уже требуется не только азот, но и фосфор с калием.

Вот несколько рабочих составов:

Нитрофоска: 40 г на 10 л воды — хватит на 3 квадрата.

Нитроаммофоска: 2 ст. л. на ведро воды.

Комбо с коровяком: 500 мл настоя + 1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды.

Сульфат калия + суперфосфат: поочерёдно, каждый по 10 л раствора.

Мочевина + сернокислый калий: по 2 ч. л. на ведро.

Зола: 100 г в сухом виде или 200-300 г на 10 л воды — настаивается двое суток.

Не успел подкормить вовремя? Лови последний шанс в июне: суперфосфат (1,5 ст. л.) + зола (200 г) на 10 л горячей воды. Остывший раствор — на грядку.

Бонус: необычные способы посадки

Чеснок можно сажать не только зубками. Есть и альтернативные методы — но это уже совсем другая история…

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



