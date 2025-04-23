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Без этого удобрения чеснок не выживет — проверено летом

2:22
Садоводство

Жёлтые перья, мелкие головки, вялый рост — если твой озимый чеснок выглядит так, пора бить тревогу. Главная причина неудачи — банальная нехватка питания. Чтобы летом собрать сочные, крупные головки, чеснок необходимо подкормить как минимум дважды за сезон. И тут важны не только сроки, но и правильный выбор удобрений.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чеснок

Первая подкормка: старт роста

Как только сходит снег и из земли показываются зелёные ростки, чеснок остро нуждается в азоте. Он ускоряет рост листьев — именно они кормят луковицу.

Вот чем можно подкормить грядки:

  • Мочевина: 20 г на 10 л воды. Расход — 2-3 л на квадрат.

  • Аммиачная селитра: 25-30 г на 10 л воды. Полейте из расчёта 10 л на квадратный метр.

  • Нашатырный спирт: 40 г на ведро воды — идеальный бюджетный вариант.

  • Коровяк: натуральное удобрение, настаивается 2 недели, потом разводится 1:10. Расход — 8-10 л на 1 кв. м.

Вторая подкормка: залог крупной головки

Через пару недель чесноку уже требуется не только азот, но и фосфор с калием.

Вот несколько рабочих составов:

  • Нитрофоска: 40 г на 10 л воды — хватит на 3 квадрата.

  • Нитроаммофоска: 2 ст. л. на ведро воды.

  • Комбо с коровяком: 500 мл настоя + 1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды.

  • Сульфат калия + суперфосфат: поочерёдно, каждый по 10 л раствора.

  • Мочевина + сернокислый калий: по 2 ч. л. на ведро.

  • Зола: 100 г в сухом виде или 200-300 г на 10 л воды — настаивается двое суток.

Не успел подкормить вовремя? Лови последний шанс в июне: суперфосфат (1,5 ст. л.) + зола (200 г) на 10 л горячей воды. Остывший раствор — на грядку.

Бонус: необычные способы посадки

Чеснок можно сажать не только зубками. Есть и альтернативные методы — но это уже совсем другая история…

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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