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Почему сода – лучший друг смородины: преимущества и способы использования

3:05
Садоводство » Советы

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, которую выращивают на дачах и приусадебных участках. У неё множество преимуществ: она полезна, вкусна и не требует особых условий для роста. Однако многие дачники несмотря на это сталкиваются с рядом проблем, включая болезни и вредителей. Один из способов борьбы с этими трудностями, используемый опытными садоводами, — это сыпать пищевую соду вокруг кустов смородины.

Почему сода?

Пищевая сода (натрий бикарбонат) — это не только популярный кулинарный ингредиент, но и ценное средство для садоводов. Вот несколько причин, почему опытные дачники используют соду вокруг смородины:

  1. Поддержание уровня pH: сода помогает регулировать уровень pH в почве. Смородина предпочитает слегка кислую почву с pH 5,5-6,5. С помощью соды можно немного повысить рН, если почва слишком кислая, что создает более комфортные условия для корней.
  2. Борьба с грибковыми заболеваниями: пищевая сода обладает антисептическими свойствами и может помочь в борьбе с такими заболеваниями, как мучнистая роса. Раствор соды можно использовать для опрыскивания листьев, чтобы предотвратить развитие плесени.
  3. Отпугивание вредителей: сода может помочь отпугнуть некоторых вредителей, таких как тля и различные насекомые. Их защитные реакции на высокое количество натрия могут сделать растение менее привлекательным для насекомых.
  4. Улучшение роста: сода может покончить с преизбытком углекислого газа в почве, что способствует улучшению фотосинтеза. Это, в свою очередь, поддерживает здоровый и активный рост смородины.

Как использовать соду правильно?

Чтобы извлечь максимальную выгоду из применения соды, следует соблюдать несколько простых правил:

  • Пропорции: обычно используют 1-2 столовые ложки соды на 1 квадратный метр почвы. Сыпьте соду не слишком близко к корням, а лучше разносите ее равномерно по кругу вокруг куста.
  • Время применения: рекомендуется вносить соду в начале весны, когда начинает активно расти зелень, и также в середине лета для профилактики заболеваний.
  • Комбинирование с другими методами: соду следует использовать в качестве дополнения к другим агрономическим практикам, таким как регулярный полив, мульчирование и обработка биопрепаратами.

Использование пищевой соды вокруг кустов смородины — это простой, недорогой и эффективный способ улучшить условия для роста вашей ягодной культуры. Сода не только помогает поддерживать здоровье растений, но и служит профилактикой против болезней и вредителей. Попробуйте этот удивительный трюк, и, возможно, вы сами удивитесь, насколько лучше будут расти ваши кусты смородины и насколько вкуснее станут плоды!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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