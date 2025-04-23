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Как сделать томаты более мясистыми: простые добавки в воду

2:50
Садоводство » Овощи

Томаты — одни из самых популярных овощей, которые можно вырастить на собственном огороде. Чтобы получить сочные, мясистые и особенно качественные плоды, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и уделить внимание технике полива. В этой статье мы расскажем, что добавить в воду при поливе томатов, чтобы плоды стали более мясистыми и не трескались.

Причины трескания плодов

Трескание томатов чаще всего происходит из-за резких колебаний уровня влажности в почве. Когда растения получают много влаги после долгого засушливого периода, плоды начинают быстро нарастать, что может привести к образованию трещин. Чтобы избежать этой проблемы, важно обеспечить равномерный полив и внести в него некоторые добавки.

Полив с удобрениями

  1. Сульфат калия: это удобрение способствует развитию более крепких стенок плодов, что делает их менее восприимчивыми к трещинам. Растворите 1 столовую ложку сульфата калия в 10 литрах воды и используйте этот раствор для полива.
  2. Кальций: недостаток кальция может привести к проблемам с кожурой томатов. Чтобы предотвратить это, можно добавить в воду известь или специальное кальциевое удобрение. На 10 литров воды добавьте 1 стакан извести. 
  3. Древесная зола: это прекрасный источник калия и кальция, который поможет укрепить стенки плодов. Добавляйте 1 стакан древесной золы на 10 литров воды, тщательно перемешивая.
  4. Гуминовые вещества: это натуральные органические добавки, которые помогают улучшить структуру почвы и увеличивают усвоение питательных веществ растениями. Гуматы можно добавлять в воду согласно инструкции на упаковке.

Правила полива

  • Режим полива: поливайте томаты регулярно, но умеренно. Лучше всего делать это в утренние часы, чтобы вода быстрее впитывалась в почву и не способствовала развитию болезней.
  • Соблюдение графика: после дождя не следует дополнительно поливать растения. Ориентируйтесь на состояние почвы — она должна быть влажной, но не заболоченной.
  • Слои полива: при поливе старайтесь не допускать попадания воды на листья, так как это может привести к гнили и заболеваниям.

Добавляя в воду при поливе томатов такие вещества, как сульфат калия, кальций или древесную золу, вы сможете значительно повысить качество ваших плодов. Эти добавки укрепят стенки томатов, сделают их более мясистыми и снизят риск трескания. Не забывайте также о правильном режиме полива и регулярном уходе за растениями — это залог успешного выращивания вкусных и сочных томатов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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