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Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения

3:15
Садоводство

Черемша — это не просто обычное растение, а настоящий символ силы и возрождения, который знаком многим с древних времен. Когда-то ее считали настоящим чудом природы, способным защищать от зла и укреплять здоровье. Однако, в последние годы, этот дикий овощ, пользующийся большой популярностью, оказался на грани исчезновения.

Еловый лес
Фото: unsplash.com by Sven Schlager, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еловый лес

Почему черемша в опасности

Черемша (или лесной чеснок), известная своим характерным запахом и полезными свойствами, начала исчезать с европейских лесов, в том числе и в Италии. В частности, в Южном Тироле черемша заняла место в "красном списке" растений, нуждающихся в защите. Причина такой защиты — это чрезмерный сбор. Каждый год весной, когда черемша выходит из-под снега, начинается настоящая гонка за этим диким овощем. Ее собирают без ограничения, и это серьезно угрожает не только самой растительности, но и экосистемам, где она растет.

"Весной гонка за этим популярным диким овощем достигла такого уровня, что он больше не совместим с защитой биотопов", — пояснил Лео Хилпольд, директор Управления природы провинции Больцано.

Из-за этого растет опасность исчезновения целых популяций черемши. В целях защиты природа и лесная служба начали проводить регулярные проверки, чтобы предотвратить нелегальный сбор.

Как черемша стала "магической"

Многие знают, что черемша используется в кулинарии с самых древних времен. Даже римляне добавляли ее в блюда, чтобы повысить вкус и придать энергии. Но есть и другая, более загадочная сторона этого растения. Его название связано с поверьем, что медведи, просыпаясь после зимней спячки, использовали черемшу для восстановления сил. Эта связь с возрождением и очищением придавала растению почти мистическую ауру.

В Средние века черемша, как и чеснок, служила защитой от демонов и злых духов. Вешали пучки черемши в домах и на дверях, чтобы уберечься от злых сил. По сути, эффект был похож на обычный чеснок, только с еще более сильной магической силой, благодаря тому, что растение росло прямо в лесу, скрытое от посторонних глаз.

Легенды и мифы о черемше

Черемша не раз появлялась в фольклоре, где ее часто ассоциировали с силой и защитой. Так, в знаменитом романе Брэма Стокера "Дракула", профессор Ван Хельсинг советует использовать чеснок, чтобы защититься от графа Дракулы. Хотя на самом деле речь шла о черемше, которая в Восточной Европе и Балканах традиционно служила амулетом от злых духов.

Черемша — важный элемент экосистемы

Как бы то ни было, черемша — это не только "магическое" растение с кулинарной ценностью. Она играет важную роль в экосистемах лесов, обеспечивая пищу для многих видов животных и насекомых. Защитить ее от исчезновения — это не просто вопрос сохранения растения, но и сохранения целых экосистем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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