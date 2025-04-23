Средиземноморье прямо у вас на балконе: добиваемся максимального цветения олеандра

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Олеандр — это не просто декоративный кустарник, а настоящая жемчужина террасы, придающая средиземноморский шарм любому пространству. С его яркими цветами и густой листвой он способен превратить даже самый скромный балкон в уголок южного сада. Однако, чтобы олеандр радовал своим пышным цветением, необходимо обеспечить ему правильный уход.

Фото: Own work by Tsyganov Sergey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олеандр

Свет и местоположение

Олеандр обожает солнце. Для обильного цветения ему требуется как минимум 6 часов прямого солнечного света в день. Лучше всего размещать растение на южной или юго-западной стороне, где оно получит максимум света.

Полив и влажность

Несмотря на свою устойчивость к засухе, олеандр предпочитает регулярный полив. В жаркие летние дни поливайте растение обильно, но следите, чтобы вода не застаивалась в поддоне. Зимой полив сокращают, позволяя почве немного подсохнуть между поливами.

Подкормка

Для поддержания пышного цветения олеандр нуждается в регулярной подкормке. С весны до конца лета раз в две недели вносите комплексное удобрение для цветущих растений. Это обеспечит растению необходимые питательные вещества для формирования бутонов и поддержания здоровья листвы.

Обрезка

Обрезка стимулирует рост новых побегов и способствует более обильному цветению. Лучшее время для обрезки — осень, после окончания цветения. Удалите отцветшие соцветия и подрежьте длинные побеги, чтобы сохранить компактную форму куста.​

Зимовка

Олеандр не переносит морозы, поэтому в регионах с холодными зимами его выращивают в контейнерах, чтобы на зиму переносить в прохладное, светлое помещение с температурой около 5-10°C. Перед заносом растения в помещение проведите санитарную обрезку и проверьте на наличие вредителей.

Важное предупреждение

Все части олеандра ядовиты. При работе с растением надевайте перчатки, особенно при обрезке или пересадке. Держите растение вдали от детей и домашних животных.

Уточнения

Олеа́ндр (лат. Nérium) — монотипный род цветковых растений семейства Кутровые (Apocynaceae). Единственный вид — Олеандр обыкновенный (Nerium oleander, в литературе для наименования этого вида нередко используют то же русское название, что и для рода Nerium, — «олеандр»), кустарник, широко распространённый в субтропических регионах планеты.

