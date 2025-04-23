Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Купили новый авто? Вот 5 ошибок, которые сведут всю радость на нет
Сальса вместо таблеток: врачи рекомендуют плясать ради здоровья
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Невеста Григория Лепса поделилась секретом: что она сделает с грудью после родов
Отмена повышенных пошлин: что ждёт российские магазины парфюмерии
Эксперты раскрыли правду: закрывать ли крышку унитаза перед смывом
Запечённая рыба без скуки: неожиданный дуэт с салатом
Английская сказка: это место признано самой красивой деревней в Британии
Весна зовёт, а джинсы жмут? Вот как прийти в форму — но по своим правилам

Средиземноморье прямо у вас на балконе: добиваемся максимального цветения олеандра

2:17
Садоводство

Олеандр — это не просто декоративный кустарник, а настоящая жемчужина террасы, придающая средиземноморский шарм любому пространству. С его яркими цветами и густой листвой он способен превратить даже самый скромный балкон в уголок южного сада. Однако, чтобы олеандр радовал своим пышным цветением, необходимо обеспечить ему правильный уход.

Олеандр
Фото: Own work by Tsyganov Sergey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олеандр

Свет и местоположение

Олеандр обожает солнце. Для обильного цветения ему требуется как минимум 6 часов прямого солнечного света в день. Лучше всего размещать растение на южной или юго-западной стороне, где оно получит максимум света.

Полив и влажность

Несмотря на свою устойчивость к засухе, олеандр предпочитает регулярный полив. В жаркие летние дни поливайте растение обильно, но следите, чтобы вода не застаивалась в поддоне. Зимой полив сокращают, позволяя почве немного подсохнуть между поливами.

Подкормка

Для поддержания пышного цветения олеандр нуждается в регулярной подкормке. С весны до конца лета раз в две недели вносите комплексное удобрение для цветущих растений. Это обеспечит растению необходимые питательные вещества для формирования бутонов и поддержания здоровья листвы.

Обрезка

Обрезка стимулирует рост новых побегов и способствует более обильному цветению. Лучшее время для обрезки — осень, после окончания цветения. Удалите отцветшие соцветия и подрежьте длинные побеги, чтобы сохранить компактную форму куста.

Зимовка

Олеандр не переносит морозы, поэтому в регионах с холодными зимами его выращивают в контейнерах, чтобы на зиму переносить в прохладное, светлое помещение с температурой около 5-10°C. Перед заносом растения в помещение проведите санитарную обрезку и проверьте на наличие вредителей.

Важное предупреждение

Все части олеандра ядовиты. При работе с растением надевайте перчатки, особенно при обрезке или пересадке. Держите растение вдали от детей и домашних животных.

Уточнения

Олеа́ндр (лат. Nérium) — монотипный род цветковых растений семейства Кутровые (Apocynaceae). Единственный вид — Олеандр обыкновенный (Nerium oleander, в литературе для наименования этого вида нередко используют то же русское название, что и для рода Nerium, — «олеандр»), кустарник, широко распространённый в субтропических регионах планеты.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Домашние животные
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся Аудио 
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос
Наука и техника
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Аромат смерти: цветок, который может вытеснить всё живое с вашего участка
Последние материалы
Отмена повышенных пошлин: что ждёт российские магазины парфюмерии
Эксперты раскрыли правду: закрывать ли крышку унитаза перед смывом
Запечённая рыба без скуки: неожиданный дуэт с салатом
Средиземноморье прямо у вас на балконе: добиваемся максимального цветения олеандра
Английская сказка: это место признано самой красивой деревней в Британии
Весна зовёт, а джинсы жмут? Вот как прийти в форму — но по своим правилам
Лампочка ABS: о чём сигнализирует и что нужно делать?
Куриные бедрышки, которые съедают быстрее, чем успевают остыть
Несчастная любовь: Агутин признался в чувствах, с которыми он не может смириться, и речь идёт не о женщине
Пей на ночь и с утра: налаженное пищеварение и вкусный аромат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.