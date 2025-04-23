Укрепите иммунитет и отпугните вампиров: секреты выращивания чеснока с мощными свойствами

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной озимый чеснок и лук требуют особого внимания, особенно когда речь идет о подкормке. Чтобы растения начали активно наращивать зеленую массу, им необходим азот, но холодная почва может замедлить действия стандартных азотных удобрений. Здесь на помощь приходит аммиачная селитра, которая идеально подходит для таких условий.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Аммиачная селитра: подкормка для холодной почвы

Аммиачная селитра эффективно работает даже в холодной земле, обеспечивая чеснок необходимым питанием для полноценного роста. Весной это удобрение будет особенно полезно, так как оно помогает растению развиваться, несмотря на низкую температуру почвы.

Для оптимального результата достаточно внести 40-50 г аммиачной селитры на 1 квадратный метр. Важно соблюдать дозировку, чтобы подкормка принесла максимальную пользу.

Сульфат магния: активатор фосфора

Помимо азота, чеснок нуждается в хорошем развитии корневой системы, что невозможно без достаточного усвоения фосфора. Однако из-за холодной почвы фосфор плохо усваивается растениями. Чтобы помочь чесноку, можно использовать сульфат магния, который активирует усвоение фосфора и усиливает действия аммиачной селитры.

Внесение сульфата магния поможет чесноку активно развиваться, даже если земля холодная. Норма внесения — 20 г на 1 квадратный метр.

Простота применения

Не нужно заделывать удобрения в почву — они легко растворяются в воде и впитываются в почву, обеспечивая чеснок всеми необходимыми веществами для роста. В результате ваш чеснок будет развиваться хорошо, вырастет большим и сочным.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

