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Груша не любит соседей: как пара ошибок могут уничтожить урожай на вашем участке

Садоводство

Груша — одно из тех деревьев, которые не требуют особого ухода, но для того, чтобы урожай радовал, важно правильно подобрать соседей. Даже если груша не относится к числу капризных растений, её соседство с некоторыми деревьями и кустарниками может повлиять на результат.

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дерево груши

Что не любит груша

Несмотря на свою выносливость, груша не терпит соседства с некоторыми деревьями. Агрономы не советуют сажать рядом с ней вишню, абрикос или сливу. Эти растения могут не только мешать друг другу, но и снижать урожай. Кроме того, груша, посаженная в таких "плохих" соседях, может стать более восприимчивой к болезням.

Грецкий орех — ещё один плохой сосед для груши. Это дерево агрессивно по отношению к другим растениям, благодаря веществам, которые выделяют его корни. Поэтому лучше избегать его соседства с грушей, чтобы не создавать проблем с ростом и развитием дерева.

Полезные соседи для груши

Однако груша не остаётся без хороших соседей. Есть растения, которые наоборот помогают раскрыть её потенциал и обеспечить богатый урожай. В приствольном круге можно высаживать такие растения, как салат, чеснок, кинза, петрушка, мята, горчица, тимьян или физалис. Эти культуры не только украсят землю вокруг груши, но и помогут улучшить её здоровье.

Что касается других деревьев, то лучше сажать грушу подальше от них. Это растение предпочитает "личное пространство" и не терпит плотных посадок, поэтому важно обеспечить ей достаточно места для нормального роста и развития.

Правильное соседство — ключ к здоровому дереву и отличному урожаю. Выбирайте растения, которые не только не мешают друг другу, но и дополняют, создавая гармоничную экосистему на вашем участке.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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