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Крыжовник и смородина будут слаще, чем конфеты: удобрение после цветения

1:19
Садоводство » Деревья и кустарники

После цветения ягодные кустарники начинают формировать завязи, и в этот момент они накапливают максимальное количество сахаров. Если вовремя подкормить смородину и крыжовник, ягоды вырастут вкуснее и слаще, чем сладости.

Чёрная смородина
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

На канале «Дачные Будни» была предложена простая и эффективная рекомендация по удобрению, которую стоит использовать.

Удобрение после цветения

Как только ваши плодовые кустарники зацветут, у вас будет возможность обеспечить их необходимыми питательными веществами. Приготовьте раствор удобрения следующим образом:

На 10 литров воды добавьте 2 столовые ложки сульфата калия. Именно это калийное удобрение поможет растениям значительно улучшить качество плодов, делая их более сочными и сладкими.

Тщательно перемешайте раствор и готово! Разлейте его под корни кустов смородины и крыжовника. Благодаря этому удобрению растения получат все необходимые питательные вещества для формирования завязей и достижения максимального вкуса ягод.

Воспользуйтесь этим простым советом, и ваши ягодные кустарники отблагодарят вас вкусными и сладкими плодами, которые станут настоящим лакомством.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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