Крыжовник и смородина будут слаще, чем конфеты: удобрение после цветения

После цветения ягодные кустарники начинают формировать завязи, и в этот момент они накапливают максимальное количество сахаров. Если вовремя подкормить смородину и крыжовник, ягоды вырастут вкуснее и слаще, чем сладости.
На канале «Дачные Будни» была предложена простая и эффективная рекомендация по удобрению, которую стоит использовать.
Как только ваши плодовые кустарники зацветут, у вас будет возможность обеспечить их необходимыми питательными веществами. Приготовьте раствор удобрения следующим образом:
На 10 литров воды добавьте 2 столовые ложки сульфата калия. Именно это калийное удобрение поможет растениям значительно улучшить качество плодов, делая их более сочными и сладкими.
Тщательно перемешайте раствор и готово! Разлейте его под корни кустов смородины и крыжовника. Благодаря этому удобрению растения получат все необходимые питательные вещества для формирования завязей и достижения максимального вкуса ягод.
Воспользуйтесь этим простым советом, и ваши ягодные кустарники отблагодарят вас вкусными и сладкими плодами, которые станут настоящим лакомством.
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