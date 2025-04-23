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Летние цветы для балкона: 8 видов, которые выдерживают жару и не требуют особого ухода

2:42
Садоводство » Цветы

Выбор подходящих летних цветов для балкона, который подвержен солнцу в течение всего дня, требует немного креативности. Летние цветы придают яркие цвета, ароматы и жизнь, что делает их идеальными для любого балкона или террасы. Если вы ищете идеи для посадки на южном или западном балконе, где на растения воздействует интенсивное солнечное излучение, представляем вам восемь идеальных сортов, которые будут радовать вас и за свою красоту скажут вам "спасибо".

Огород на балконе
Фото: https://www.flickr.com/photos/valeriebb/2907451321/ by Valerie Everett from Logansport, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Огород на балконе

Цветение до первых заморозков

Летние цветы популярны и привлекают внимание своим разнообразием. Для солнечных мест выбирайте только те сорта, которые выдерживают высокие температуры. Большинство из них великолепно цветут до самых заморозков.

Внимание к поливу

Хотя летние цветы, любящие солнце, могут выжить в таких условиях, их выращивание требует особого внимания к поливу. Важно обеспечить растению достаточное количество воды без переувлажнения. Чтобы минимизировать риск переувлажнения, всегда кладите дренажный слой (камешки или керамзит) на дно емкости, или используйте самоувлажняющиеся контейнеры с большим резервуаром для воды.

8 летних цветов, которые любят солнце

Пеларгония (мускат)
   Все виды пеларгоний очень устойчивы к засухе. Вы можете выбрать из прямостоячих, каскадных и ароматных сортов.

Петунья
   Эта популярная балконная растение прекрасно переносит солнечные места и требует лишь достаточного полива и регулярного удаления отцвевших цветов.

Петунья
   Эти мини-петуньи цветут обильно и долго, до первых заморозков, и самоочищаются от отцветших цветков.

Хлориид
   Менее привычная балконная культура, но достойная вашего внимания. Эти петуньи встречаются в различных цветах и размерах, от низких до кустистых.

Вейджеровка
   Устойчивое растение с интересными цветами, цветет до первых заморозков и не требует особого ухода.

Двухцветник
   Это растение напоминает ромашки и отличается разнообразной цветовой гаммой.

Острукатка
   Идеально подходит для подвесных конструкций и рекомендуется для начинающих садоводов, начинает цвести в мае и цветет до октября.

Газанья
   Отлично смотрится как в одиночных, так и в групповых посадках, но высаживать нужно после 15 мая, чтобы избежать заморозков.

С этими летними цветами ваш балкон заиграет яркими красками, а уход за ними будет несложным.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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