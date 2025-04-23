Сад, который растёт по своим правилам: как выглядит дикий рай, не требующий вмешательства человека

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зеленое царство Йиндрижки Копковой нарушает привычные представления о том, каким должен быть сад. Оно не стремится поразить строгостью и в то же время обладает дикой прелестью, наполняясь ароматом свободы. В этом и заключается его главное очарование.

Фото: Вадим Савицкий Японский сад, Япония

Во время солнечного полудня здесь нет и намека на суровую жизнь в "Чешской Сибири", как называют территорию, где соединяются Средние Чехии и Южночешский край. На ферме в долине, окруженной лесами, живут супруги Копковые с двумя детьми. К их дому с традиционной известковой штукатуркой и каменными хлевами, откуда доносится хрюканье свиней и кудакуканье кур, не ведет асфальтированная дорога, а романтический путь, обрамленный березами и ольхами, сопровождаемый ручьем, украшенным по обе стороны цветами калужницы. Вся долина – это прекрасный сад, в котором за внимание борются дикие цветы, ящерицы, резвящиеся на террасе из валунов, покрытых мхом, и множество одиночных пчел, вылетающих из кучи хвороста на краю леска. "Это наша полностью функциональная вариация на тему 'меловой гостиницы для насекомых'", смеется Йиндрижка, когда вдруг под ногами раздается гудение и из-за поворота появляется трактор, за рулем которого ее муж проводит больше времени, чем в автомобиле, что вполне естественно для фермеров. "Я еду сеять морковь!" - кричит он из открытого окна, наполненного ароматом цветущих сливах. Вскоре зацветут и домашние сливы. "Мы посадили пятьдесят деревьев вдоль границы фермы, и в этом году наконец ожидаем щедрый урожай," - радуется сторонница бережного хозяйства, которая помимо ведения домашнего хозяйства ухаживает за собственным садом, производя свежие срезанные цветы, кулинарные травы и экологически чистые овощи для рынков и ресторанов исторического города Таба.

Склоны, покрытые фруктовыми деревьями, стекают к дому, как зеленые водопады. Порой их путь пересекает лесной массив или густой лес. После посещения этого места вас окутывает чувство безопасности и глубокого единения с окружающей природой. В тишине на дне долины каждый звук заставляет вас обратить на себя внимание, будь то мычание коров на пастбище, скрип ворот или шорох в ветвях золотарника. Игривый ветер раздувает яркие "вертушки" цветов. Поляна также символизирует свободу, и вам непременно хочется побежать по ней и сделать сальто, как в детстве. Зелёное поле над домом Копковых служит кормом для сельскохозяйственных животных и притягивает к себе душистыми цветами терна и птицией черешни, а также лесом, полным фиалок.

Эта уникальная ферма, наполненная свободой и гармонией с природой, является примером того, как можно создать сад, который живет и развивается без вмешательства человека.