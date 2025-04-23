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Что делать с тюльпанами после цветения: уход в этом году повлияет на цветение в следующем

2:46
Садоводство » Цветы

Тюльпаны — один из самых ожидаемых символов весны, радуя нас своими яркими цветами в период с апреля по май, в зависимости от сорта и погодных условий. Как только расцветают эти великолепные луковичные растения, некоторые наслаждаются их красотой, в то время как другие начинают смиряться с их увяданием. Тем не менее, все садоводы должны помнить о важных правилах после цветения, чтобы тюльпаны вновь порадовали нас своими цветами в следующем году.

Для успешного цветения тюльпаны требуют солнечного места и хорошо дренированной, богатой органикой почвы. Они нуждаются в регулярном поливе, особенно в период роста и цветения, однако следует избегать чрезмерного увлажнения, которое может привести к гниению луковиц. К сожалению, красота тюльпанов недолговечна: через несколько недель цветы начинают увядать.

Когда лепестки начинают опадать, уход за тюльпанами не должен заканчиваться. Напротив, этот период критически важен для обеспечения богатого цветения в следующем году. Несмотря на менее привлекательный вид увядших стеблей, их нельзя вырезать, оставляя только отцветшие цветы. Это поможет предотвратить образование семян, которые истощают луковицу. Стебли и листья должны оставаться зелеными, чтобы продолжать процесс фотосинтеза, что позволит луковице накопить необходимые питательные вещества для роста.

В это время также следует продолжать умеренный полив, пока листья полностью не пожелтеют и не засохнут. Примерно через три недели после цветения можно внести специализированное удобрение для луковичных, что значительно поможет в создании крепких и здоровых луковиц.

Когда листья тюльпанов полностью пожелтеют и засохнут, что обычно происходит в конце июня или начале июля, наступает время для сбора луковиц. Осторожно выкопайте их из земли, очистите от почвы и дайте просохнуть в тенистом месте с хорошей вентиляцией. Здоровые луковицы следует хранить в воздухопроницаемых коробках или бумажных пакетах в сухом, прохладном и темном месте с хорошей циркуляцией воздуха, при температуре около 15-20 °C. В сентябре их снова можно сажать.

Тем не менее, как вы, возможно, уже знаете, вынимать луковицы не обязательно — это всего лишь более полезная альтернатива. Если у вас недостаточно времени или вы привыкли не выкапывать луковицы, оставьте их в земле. Уход после цветения тюльпанов — это залог их здоровья и красоты в следующем сезоне!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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