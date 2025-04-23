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Как эффективно бороться с курчавостью персиков — натуральный метод

2:49
Садоводство » Деревья и кустарники

Каждую весну садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: первые признаки весны приносят разочарование, когда листья персика начинают вздутываться, краснеть, а затем желтеть. Курчавость персика снова атакует ваш сад, угрожая урожаю, несмотря на все усилия.

персики
Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
персики

Однако можно представить себе весну, когда ваши персики остаются здоровыми, их листья сверкают зеленью, а плоды созревают без деформаций. Это не мечта!

Существует проверенный натуральный метод, который действительно защищает ваши деревья, сохраняя при этом экосистему вашего сада.

Почему курчавость возвращается даже после лечения?

Курчавость персика вызывается грибком Taphrina deformans, который зимует в чешуйках почек. Он активируется в условиях теплой температуры (выше 10 °C) и высокой влажности. Весной грибок быстро развивается, вызывая деформацию молодых листьев и их опадение.

Многие садоводы ошибочно полагают, что лечение во время появления болезни достаточно. На самом деле, в этот момент уже слишком поздно, так как грибок активен.

Натуральные методы, которые не работают

Существуют мнения об использовании подвешенных яичных скорлуп или отваров растений с предполагаемым противогрибковым эффектом. Хотя эти методы являются натуральными, нет серьезных доказательств их эффективности в борьбе с курчавостью. Например, подвешенные скорлупы яиц не изменяют влажность или температуру и не отпугивают грибок.

Эффективный натуральный метод борьбы с курчавостью

Чтобы защитить ваш персик естественным и эффективным способом, следуйте этому процессу:

  1. Осенью, после опадения листвы, обработайте дерево бордоской жидкостью – натуральным средством на основе меди, которое предотвращает зимовку грибка.
  2. Повторите обработку в конце зимы, перед началом распускания почек, пока дерево еще в состоянии покоя.

Важно не злоупотреблять медью, так как этот элемент может накапливаться в почве. Достаточно двух обработок в год.

Кроме того, обеспечьте правильную обрезку дерева. Хорошо проветриваемый персик меньше подвержен болезням. Удаление пересекающихся ветвей и прореживание центра дерева поможет уменьшить стоячую влагу, способствующую распространению грибка.

Совет: никогда не оставляйте упавшие листья или зараженные побеги на земле или в компосте: они могут стать резервуаром спор на следующий год. Лучше всего утилизировать их в мусор или через сбор зеленых отходов, согласно правилам вашей муниципалитета.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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