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Цените красоту целлозии: уникальный кустарник с эффектными цветами

3:56
Садоводство » Цветы

Мало кто знает, но этот кустарник с цветами в форме помпонов красив круглый год! Любители садоводства всегда ищут растения, которые обеспечивают длительное зрелище при минимальном уходе. Одним из таких сокровищ является целлозия, кустарник, который до сих пор мало известен во Франции, но быстро завоевывает популярность.

Грядки на огороде
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядки на огороде

Цветы целлозии — это яркие шары синего, розового или белого цвета, которые превращают любое уличное пространство в живописное полотно. Родом из Северной Америки, этот крепкий кустарник поражает обильным цветением и вечнозеленой листвой, которая сохраняет свою привлекательность даже вне периода цветения.

Целлозия: кустарник с тысячей достоинств

Целлозия, также известная как "Калифорнийский сирень", принадлежит к семейству раминовых. Не случайно её иногда называют "кустарником для пчел": обильное цветение привлекает множество опылителей, способствуя биоразнообразию в наших садах.

Существует более 50 видов целлозии, но в наших регионах культивируются лишь некоторые из них. Наиболее популярные сорта включают Ceanothus thyrsiflorus, Ceanothus impressus и Ceanothus x delilianus, каждый из которых обладает особенностями в размере, цвете и устойчивости.

Яркие помпоны, которые освещают сад

Наиболее заметной характеристикой целлозии являются ее цветы, собранные в плотные грозди, напоминающие помпоны. Они появляются, как правило, с апреля по июнь, в зависимости от сорта. Большинство из них окрашены в синий цвет — от небесно-голубого до насыщенного почти индиго, также есть сорта с белыми и розовыми цветами.

Цветение столь обильное, что иногда полностью скрывает листву, создавая впечатление цветного облака в вашем саду. Некоторые разновидности, такие как "Concha' или "Puget Blue', имеют вторичное, более скромное цветение в конце лета, продлевая зрелище.

В отличие от многих кустарников, которые теряют свою привлекательность после увядания цветов, целлозия сохраняет свою красоту благодаря вечнозеленой листве. Ее мелкие, блестящие и мелко зубчатые листья остаются зелеными даже зимой, придавая структуру и объем вашему саду в холодное время года.

Интересные сорта целлозии для вашего сада

Род Ceanothus включает много видов и сортов, каждый из которых имеет свои особенности. Вот несколько интересных сортов для наших садов:

  • Целлозии с вертикальной формой:
  • Ceanothus "Gloire de Versailles': Высота 1,5-2 м, цветки лавендового оттенка летом, полуперсистентен.
  • Ceanothus "Trewithen Blue': Достигает 3-4 м, цветки интенсивного синего цвета, очень устойчив.
  • Целлозия почвопокровная или с распростертой формой:
    - Ceanothus thyrsiflorus "Repens': Равномерно растущий, не более 60 см, идеален для склонов и каменистых участков.
  • Целлозии с необычными цветами:
  • Ceanothus "Marie Simon': Редкий сорт с цветками бледно-розового цвета, высотой 1,5 м.
  • Ceanothus "Snow Flurry': Чисто белые помпоны, очень декоративный эффект, высота 1,5-2 м.

Как успешно вырастить целлозию

Несмотря на свою изысканность, целлозия является относительно простым в уходе кустарником, если соблюдать несколько основных рекомендаций. Озелените свой сад этим уникальным растением, и он обретет яркие краски и очарование на весь год!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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