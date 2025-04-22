Цветы под защитой: как сделать домашний тор для мушкато и орхидей

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый цветовод знает: цветы обожают естественные удобрения. Попробуйте этот простой и бюджетный рецепт, и ваши цветы будут цвести как никогда!

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ орхидея

Приготовив этот домашний удобрение, можно значительно повысить цветение растений и улучшить их внешний вид, а также повысить их иммунитет и устойчивость к стрессовым условиям. И самое главное, вы сможете сделать его из кухонных отходов, что практически не затратит денег!

Вам понадобятся:

Луковые шелухи

Банка для компота

Кипящая вода

1 столовая ложка сухих дрожжей

1 чайная ложка кристаллического сахара

Процедура приготовления:

Наполните банку на одну треть лукошками лука. Залейте шелуху кипящей водой до самого верха банки. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в течение 24 часов. Процедите получившийся раствор через сито. Для усиления эффекта добавьте в луковый раствор сухие дрожжи, которые содержат уникальные микроорганизмы, минералы и витамины. Далее добавьте чайную ложку сахара, чтобы активировать деятельность дрожжей. Оставьте полученный раствор на 2-3 часа.

Теперь ваше удобрение готово к использованию! Перед применением увлажните почву вокруг растения и разведите раствор с водой в соотношении 1:5.

Обеспечьте своим цветам питательные вещества, и они порадуют вас ярким и обильным цветением!