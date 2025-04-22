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Цветы под защитой: как сделать домашний тор для мушкато и орхидей

1:32
Садоводство » Советы

Каждый цветовод знает: цветы обожают естественные удобрения. Попробуйте этот простой и бюджетный рецепт, и ваши цветы будут цвести как никогда!

орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
орхидея

Приготовив этот домашний удобрение, можно значительно повысить цветение растений и улучшить их внешний вид, а также повысить их иммунитет и устойчивость к стрессовым условиям. И самое главное, вы сможете сделать его из кухонных отходов, что практически не затратит денег!

Вам понадобятся:

  • Луковые шелухи
  • Банка для компота
  • Кипящая вода
  • 1 столовая ложка сухих дрожжей
  • 1 чайная ложка кристаллического сахара

Процедура приготовления:

  1. Наполните банку на одну треть лукошками лука.
  2. Залейте шелуху кипящей водой до самого верха банки.
  3. Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в течение 24 часов.
  4. Процедите получившийся раствор через сито.
  5. Для усиления эффекта добавьте в луковый раствор сухие дрожжи, которые содержат уникальные микроорганизмы, минералы и витамины.
  6. Далее добавьте чайную ложку сахара, чтобы активировать деятельность дрожжей.
  7. Оставьте полученный раствор на 2-3 часа.

Теперь ваше удобрение готово к использованию! Перед применением увлажните почву вокруг растения и разведите раствор с водой в соотношении 1:5.

Обеспечьте своим цветам питательные вещества, и они порадуют вас ярким и обильным цветением!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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