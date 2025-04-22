Цветы под защитой: как сделать домашний тор для мушкато и орхидей

Каждый цветовод знает: цветы обожают естественные удобрения. Попробуйте этот простой и бюджетный рецепт, и ваши цветы будут цвести как никогда!
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
орхидея
Приготовив этот домашний удобрение, можно значительно повысить цветение растений и улучшить их внешний вид, а также повысить их иммунитет и устойчивость к стрессовым условиям. И самое главное, вы сможете сделать его из кухонных отходов, что практически не затратит денег!
Вам понадобятся:
Луковые шелухи
Банка для компота
Кипящая вода
1 столовая ложка сухих дрожжей
1 чайная ложка кристаллического сахара
Процедура приготовления:
Наполните банку на одну треть лукошками лука.
Залейте шелуху кипящей водой до самого верха банки.
Закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в течение 24 часов.
Процедите получившийся раствор через сито.
Для усиления эффекта добавьте в луковый раствор сухие дрожжи, которые содержат уникальные микроорганизмы, минералы и витамины.
Далее добавьте чайную ложку сахара, чтобы активировать деятельность дрожжей.
Оставьте полученный раствор на 2-3 часа.
Теперь ваше удобрение готово к использованию! Перед применением увлажните почву вокруг растения и разведите раствор с водой в соотношении 1:5.
Обеспечьте своим цветам питательные вещества, и они порадуют вас ярким и обильным цветением!