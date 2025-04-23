Белая мякоть, фиолетовая кожура: вот какие клубни ищут опытные дачники в 2025 году

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что цвет мякоти картофеля может рассказать, для чего он лучше всего подходит? Белая и рассыпчатая — для пюре. Жёлтая или кремовая — в суп и салат. А фиолетовая и розовая — в ресторанное меню, да ещё и полезная.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Чтобы не остаться без урожая, выбирайте районированные сорта. Именно те, что выведены для вашего климата. А ещё лучше — с иммунитетом к фитофторе и другим напастям. Такие не только вырастут, но и полежат до весны без проблем.

Как выбрать сорт картофеля

При выборе ориентируйтесь на три ключевых критерия:

срок созревания (от 50 до 120 дней);

кулинарное назначение;

устойчивость к болезням.

Лучшие сорта для разных блюд

Для пюре — Голубизна, Аврора, Журавинка, Лорх.

Для жарки и фри — Импала, Романо, Метеор.

Для супов и салатов — Гала, Маделине, Надежда.

Универсальные — Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Пикассо.

Если картофель быстро разваривается — это пюре. Если держит форму — салат, фри, запекание. А цвет мякоти подскажет, насколько он подходит для особого случая.

Сорта для вашего региона

Сибирь и Урал — Невский, Ред Скарлет, Железняк.

Средняя полоса — Урожайный, Аэлита, Жуковский.

Юг — Романтик, Вега, Лисана.

Дальний Восток — Скарб, Камбала, Рябинушка.

Надёжные фавориты 2025 года

Ранние : Алена, Беллароза, Королева Анна — для тех, кто хочет урожай уже в июне.

Средние : Гала, Вектор, Колобок — универсальны и выносливы.

Поздние: Астерикс, Пикассо, Сатурна — хранятся до весны и почти не болеют.

Уход, который окупится

Ранние сорта любят тепло: после посадки — полив и укрытие.

Средние благодарны за перегной и золой в лунку.

Поздние требуют регулярного полива и хорошей почвы, зато дают рекордные урожаи.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

