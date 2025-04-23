Белая мякоть, фиолетовая кожура: вот какие клубни ищут опытные дачники в 2025 году

Знаете ли вы, что цвет мякоти картофеля может рассказать, для чего он лучше всего подходит? Белая и рассыпчатая — для пюре. Жёлтая или кремовая — в суп и салат. А фиолетовая и розовая — в ресторанное меню, да ещё и полезная.
Чтобы не остаться без урожая, выбирайте районированные сорта. Именно те, что выведены для вашего климата. А ещё лучше — с иммунитетом к фитофторе и другим напастям. Такие не только вырастут, но и полежат до весны без проблем.
При выборе ориентируйтесь на три ключевых критерия:
срок созревания (от 50 до 120 дней);
кулинарное назначение;
устойчивость к болезням.
Для пюре — Голубизна, Аврора, Журавинка, Лорх.
Для жарки и фри — Импала, Романо, Метеор.
Для супов и салатов — Гала, Маделине, Надежда.
Универсальные — Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Пикассо.
Если картофель быстро разваривается — это пюре. Если держит форму — салат, фри, запекание. А цвет мякоти подскажет, насколько он подходит для особого случая.
Сибирь и Урал — Невский, Ред Скарлет, Железняк.
Средняя полоса — Урожайный, Аэлита, Жуковский.
Юг — Романтик, Вега, Лисана.
Дальний Восток — Скарб, Камбала, Рябинушка.
Ранние: Алена, Беллароза, Королева Анна — для тех, кто хочет урожай уже в июне.
Средние: Гала, Вектор, Колобок — универсальны и выносливы.
Поздние: Астерикс, Пикассо, Сатурна — хранятся до весны и почти не болеют.
Ранние сорта любят тепло: после посадки — полив и укрытие.
Средние благодарны за перегной и золой в лунку.
Поздние требуют регулярного полива и хорошей почвы, зато дают рекордные урожаи.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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