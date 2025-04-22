Лунный календарь не подведёт: пикировка томатов по науке и звёздам

Апрель — месяц, когда весна вступает в свои права. Для рассады томатов это означает лишь одно: пора переселяться в индивидуальные стаканчики. Пикировка помогает укрепить корневую систему, избежать вытягивания и подготовить растения к будущей пересадке в грунт. Но чтобы томаты перенесли переезд без стресса, важно не только соблюдать технику, но и ориентироваться на фазы Луны.
Луна влияет не только на приливы и отливы, но и на жизнедеятельность растений:
Новолуние и полнолуние — периоды ослабления, пикировку лучше не проводить.
На растущей Луне активно развивается надземная часть, корни — медленно.
На убывающей Луне усиливается рост корней — идеальное время для пикировки.
Благоприятные: 1, 4, 5, 14, 23, 25, 28
Нейтральные: 2, 3, 6-12, 15-20, 24, 26, 29, 30
Неблагоприятные: 13, 21, 22, 27
Если следовать этим датам, рассада будет развиваться активнее и меньше страдать от пересадки.
Ждём пару настоящих листьев — пикируем через 10-14 дней после всходов.
Поливаем за сутки до процедуры — корни проще вынуть без травм.
Действуем аккуратно: не рвите листья и корешки, не заглубляйте до семядольных листов слишком резко.
Используем ёмкости от 0,5 до 1 л, с дренажными отверстиями.
Грунт должен быть рыхлым и плодородным. Идеально — смесь перегноя, торфа и дерновой земли.
Температурный режим: +17…+19 °C днём и +14…+16 °C ночью.
Первый полив — через 2-3 дня, когда растения приживутся.
Свет — без прямых солнечных лучей в первые дни после пикировки.
Первая подкормка — через 10 дней после пересадки.
Не забудьте следить за микроклиматом: в начале апреля ещё может работать отопление, а ближе к маю — наоборот, может быть прохладно по ночам.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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