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Лунный календарь не подведёт: пикировка томатов по науке и звёздам

2:28
Садоводство

Апрель — месяц, когда весна вступает в свои права. Для рассады томатов это означает лишь одно: пора переселяться в индивидуальные стаканчики. Пикировка помогает укрепить корневую систему, избежать вытягивания и подготовить растения к будущей пересадке в грунт. Но чтобы томаты перенесли переезд без стресса, важно не только соблюдать технику, но и ориентироваться на фазы Луны.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Почему стоит доверять лунному календарю

Луна влияет не только на приливы и отливы, но и на жизнедеятельность растений:

  • Новолуние и полнолуние — периоды ослабления, пикировку лучше не проводить.

  • На растущей Луне активно развивается надземная часть, корни — медленно.

  • На убывающей Луне усиливается рост корней — идеальное время для пикировки.

Благоприятные дни для пикировки томатов в апреле 2025

  • Благоприятные: 1, 4, 5, 14, 23, 25, 28

  • Нейтральные: 2, 3, 6-12, 15-20, 24, 26, 29, 30

  • Неблагоприятные: 13, 21, 22, 27

Если следовать этим датам, рассада будет развиваться активнее и меньше страдать от пересадки.

Как правильно пикировать рассаду томатов

  1. Ждём пару настоящих листьев — пикируем через 10-14 дней после всходов.

  2. Поливаем за сутки до процедуры — корни проще вынуть без травм.

  3. Действуем аккуратно: не рвите листья и корешки, не заглубляйте до семядольных листов слишком резко.

  4. Используем ёмкости от 0,5 до 1 л, с дренажными отверстиями.

  5. Грунт должен быть рыхлым и плодородным. Идеально — смесь перегноя, торфа и дерновой земли.

  6. Температурный режим: +17…+19 °C днём и +14…+16 °C ночью.

  7. Первый полив — через 2-3 дня, когда растения приживутся.

  8. Свет — без прямых солнечных лучей в первые дни после пикировки.

  9. Первая подкормка — через 10 дней после пересадки.

Не забудьте следить за микроклиматом: в начале апреля ещё может работать отопление, а ближе к маю — наоборот, может быть прохладно по ночам.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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