Майская магия: посеял сидераты — собрал богатый урожай

Если вы мечтаете о рыхлой, живой и плодородной почве без химии — май лучшее время, чтобы посеять сидераты. Эти "зелёные удобрения" насыщают землю азотом, подавляют сорняки, защищают от вредителей и болезней. Всё, что нужно — правильно выбрать смесь и не забыть про уход.
Азотофиксаторы, улучшающие состав почвы:
Вика яровая — скашивается через 2-3 месяца, надземная часть идёт на мульчу.
Горох полевой — быстро растёт, зелёная масса используется уже через 1,5 месяца.
Люпин — подходит даже для кислых почв, извлекает микроэлементы с глубины.
Природные "санитары" земли:
Горчица белая — очищает почву, сдерживает сорняки, оздоравливает от парши и фитофторы.
Редька масличная — подавляет нематод и пырей, фиксирует азот в грунте.
Возвращают структуру и обеззараживают:
Овёс — подходит для глинистых почв, рыхлит и оздоравливает землю.
Рожь — мощно вытесняет сорняки, вырабатывает вещества против бактерий и вирусов.
Подготовьте почву: перекопайте на 20-30 см, удалите сорняки, разрыхлите и полейте.
Выберите способ:
Соблюдайте глубину и нормы высева:
Например, овёс — 3-5 см, 12-18 г/м², горчица — 2-3 см, 2-4 г/м².
Поливайте до смыкания всходов. Особенно в жару — вечером, тёплой водой.
Прореживайте густые посадки.
Пропалывайте сорняки.
Скашивайте до цветения, когда растение 20-40 см.
Корни оставляйте в земле, а зелёную массу используйте как мульчу или заделывайте в почву.
Огурцы: вика, горох, овёс, сурепица
Картофель: люпин, фасоль, лен, фацелия, календулу — для отпугивания жуков
Томаты: бобовые + горчица, овёс, пшеница
Капуста: донник, люцерна, горох, клевер
Нарушение сроков посева и скашивания — может погубить всходы или ухудшить структуру почвы.
Севооборот игнорируют — нельзя сажать одни и те же сидераты на одном месте.
Заделка переросших растений — одревесневшие стебли плохо разлагаются.
Скошенные сидераты можно заложить в компост - получится мощное удобрение.
Совместные посадки (фацелия + овёс, рапс + редька) повышают урожай и снижают болезни.
Сидера́ты (от лат. sīdere - оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.
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