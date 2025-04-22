Майская магия: посеял сидераты — собрал богатый урожай

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы мечтаете о рыхлой, живой и плодородной почве без химии — май лучшее время, чтобы посеять сидераты. Эти "зелёные удобрения" насыщают землю азотом, подавляют сорняки, защищают от вредителей и болезней. Всё, что нужно — правильно выбрать смесь и не забыть про уход.

Фото: commons.wikimedia.org by মৌচুমী, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Редька

ТОП-3 группы сидератов для мая

1. Бобовые

Азотофиксаторы, улучшающие состав почвы:

Вика яровая — скашивается через 2-3 месяца, надземная часть идёт на мульчу.

Горох полевой — быстро растёт, зелёная масса используется уже через 1,5 месяца.

Люпин — подходит даже для кислых почв, извлекает микроэлементы с глубины.

2. Крестоцветные

Природные "санитары" земли:

Горчица белая — очищает почву, сдерживает сорняки, оздоравливает от парши и фитофторы.

Редька масличная — подавляет нематод и пырей, фиксирует азот в грунте.

3. Злаковые

Возвращают структуру и обеззараживают:

Овёс — подходит для глинистых почв, рыхлит и оздоравливает землю.

Рожь — мощно вытесняет сорняки, вырабатывает вещества против бактерий и вирусов.

Как правильно сеять сидераты

Подготовьте почву: перекопайте на 20-30 см, удалите сорняки, разрыхлите и полейте.

Выберите способ:

Рядовой — для аккуратных грядок.

— для аккуратных грядок. Разбросной — проще и быстрее. Накройте агроволокном, чтобы птицы не склевали семена.

Соблюдайте глубину и нормы высева:

Например, овёс — 3-5 см, 12-18 г/м², горчица — 2-3 см, 2-4 г/м².

Уход и заделка сидератов

Поливайте до смыкания всходов. Особенно в жару — вечером, тёплой водой.

Прореживайте густые посадки.

Пропалывайте сорняки.

Скашивайте до цветения , когда растение 20-40 см.

Корни оставляйте в земле, а зелёную массу используйте как мульчу или заделывайте в почву.

После каких сидератов что сажать

Огурцы: вика, горох, овёс, сурепица

Картофель: люпин, фасоль, лен, фацелия, календулу — для отпугивания жуков

Томаты: бобовые + горчица, овёс, пшеница

Капуста: донник, люцерна, горох, клевер

Частые ошибки

Нарушение сроков посева и скашивания — может погубить всходы или ухудшить структуру почвы.

Севооборот игнорируют — нельзя сажать одни и те же сидераты на одном месте.

Заделка переросших растений — одревесневшие стебли плохо разлагаются.

Альтернатива: компост и совместные посадки

Скошенные сидераты можно заложить в компост - получится мощное удобрение.

Совместные посадки (фацелия + овёс, рапс + редька) повышают урожай и снижают болезни.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere - оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.



