Муравьи сбиваются с пути, а тля гибнет — благодаря одному растению

Муравьи, заботливо переносящие тлю с дерева на дерево, способны за один сезон свести на нет все старания садовода. Но бороться с ними необязательно с помощью яда или ловушек. Иногда достаточно просто посадить нужное растение — и вредители отступают сами.
Болотная мята — не только ароматная пряность, но и настоящий природный охранник для яблонь и других плодовых деревьев. Всё дело в её эфирных маслах: их запах сбивает муравьёв с ориентира, а тля вообще не выносит его на физиологическом уровне.
Высаживайте по 2-3 куста мяты на каждое дерево, в радиусе 1 метра от ствола.
Подходит любой участок — солнце или полутень.
Полив требуется только в засуху — мята вынослива и неприхотлива.
Удобрения и подкормки не нужны.
За счёт плотной куртины мята подавляет сорняки и улучшает структуру почвы.
Корни этого многолетника не мешают росту деревьев, а наоборот — делают почву более рыхлой и воздухопроницаемой.
Муравьи, почуяв запах мяты, теряют способность ориентироваться и перестают ухаживать за тлёй. В результате нарушается симбиоз: без защиты муравьёв тля становится уязвимой и постепенно исчезает.
Дополнительный бонус — мята привлекает пчёл и шмелей, что улучшает опыление яблонь и повышает урожай.
Такой подход не требует химии, сложных манипуляций и затрат. А ещё он делает сад не только более продуктивным, но и ароматным, живым и естественным.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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