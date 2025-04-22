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Муравьи сбиваются с пути, а тля гибнет — благодаря одному растению

1:46
Садоводство

Муравьи, заботливо переносящие тлю с дерева на дерево, способны за один сезон свести на нет все старания садовода. Но бороться с ними необязательно с помощью яда или ловушек. Иногда достаточно просто посадить нужное растение — и вредители отступают сами.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня

Мята, которая защищает

Болотная мята — не только ароматная пряность, но и настоящий природный охранник для яблонь и других плодовых деревьев. Всё дело в её эфирных маслах: их запах сбивает муравьёв с ориентира, а тля вообще не выносит его на физиологическом уровне.

Как использовать мяту в саду

  • Высаживайте по 2-3 куста мяты на каждое дерево, в радиусе 1 метра от ствола.

  • Подходит любой участок — солнце или полутень.

  • Полив требуется только в засуху — мята вынослива и неприхотлива.

  • Удобрения и подкормки не нужны.

  • За счёт плотной куртины мята подавляет сорняки и улучшает структуру почвы.

Корни этого многолетника не мешают росту деревьев, а наоборот — делают почву более рыхлой и воздухопроницаемой.

Как это работает

Муравьи, почуяв запах мяты, теряют способность ориентироваться и перестают ухаживать за тлёй. В результате нарушается симбиоз: без защиты муравьёв тля становится уязвимой и постепенно исчезает.

Дополнительный бонус — мята привлекает пчёл и шмелей, что улучшает опыление яблонь и повышает урожай.

Такой подход не требует химии, сложных манипуляций и затрат. А ещё он делает сад не только более продуктивным, но и ароматным, живым и естественным.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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