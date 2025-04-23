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Альпийская горка без хлопот: 5 неприхотливых красавцев для любого сада

2:31
Садоводство

Если вы хотите украсить солнечные и сухие участки своего сада, альпийская горка станет отличным решением. Однако выбор растений для неё требует особого внимания — они должны быть не только декоративными, но и устойчивыми к засухе, бедной почве и перепадам температур. Вот пять выносливых и красивых растений, которые идеально подойдут для альпинария:

Тимьян
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тимьян

1. Желтая алиссум (Aurinia saxatilis)

Это многолетнее растение образует яркие золотистые ковры весной, особенно эффектно смотрится на склонах и в каменистых местах. Предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной, известковой почвой. Плохо переносит застой влаги, поэтому идеальна для сухих, каменистых мест. После цветения рекомендуется обрезка для поддержания компактной формы.

2. Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)

Ароматный почвопокровный многолетник, который быстро разрастается, заполняя пространство между камнями. Летом покрывается мелкими розовыми или лиловыми цветками, привлекая пчёл и бабочек. Предпочитает солнечные, сухие участки с бедной почвой. Не требует частого полива и удобрения. После цветения можно слегка подстричь для поддержания формы.

3. Очиток (Hylotelephium spp.)

Суккулентное растение с мясистыми листьями, способными накапливать влагу, что делает его особенно устойчивым к засухе. Цветёт в конце лета и осенью, радуя розовыми или пурпурными соцветиями. Предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Не переносит застой воды.

4. Флокс шиловидный (Phlox subulata)

Низкорослый многолетник, образующий плотные ковры, которые весной покрываются обильными цветками различных оттенков — от белого до ярко-розового и лилового. Идеален для солнечных участков с лёгкой, дренированной почвой. После цветения рекомендуется обрезка для стимулирования роста.​

5. Эдельвейс (Leontopodium alpinum)

Знаменитый горный цветок с серебристыми листьями и звёздчатыми цветками. Предпочитает солнечные, сухие участки с известковой почвой. Устойчив к холоду и засухе. Идеален для альпийских горок и рокариев.​

Уточнения

Альпийская горка (или альпинарий, альпийский сад) — частный или ботанический сад, а чаще — часть большого сада, либо цветник, специализирующийся на сборе и выращивании альпийских растений, которые естественно произрастают на больших высотах по всему миру, например, на Кавказе, в Пиренеях, Скалистых горах, Альпах, Гималаях и Андах.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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