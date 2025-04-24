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Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить

3:38
Садоводство

Муравей — не всегда друг. Особенно если поселился в вашей теплице. Они кажутся безобидными, но за пару недель могут устроить в парнике настоящую катастрофу: завести тлю, погрызть цветки и испортить ягоды. Рассказываем, чем муравьи вредят посадкам и как их прогнать — мягко, резко или навсегда.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица

Почему муравьи — это проблема в теплице

Если не вмешаться вовремя, насекомые:

  • поедают сладкие плоды и ягоды

  • строят тоннели под корнями, вызывая их подсыхание и гибель

  • разводят тлю, чтобы пить её падь — и заражают ею весь участок

  • повышают кислотность почвы

  • портят цветы в поисках нектара

  • кусают, особенно если это рыжая мирмика: укус может вызвать аллергическую реакцию

Муравьи в теплице — это колония с планами на всё пространство. Если они там уже есть, действовать нужно быстро.

Способ 1. Перенос муравейника

Если вы нашли гнездо, можно аккуратно переселить его за пределы участка:

  • Рано утром или вечером аккуратно подкопайте гнездо лопатой

  • Уложите землю с муравьями в два плотных пакета

  • В теплице обработайте яму золой, горчицей или кипятком

  • Перенесите муравейник подальше и закопайте его там

Способ действенный, но подходит только для участков без растущих культур рядом — корни можно повредить.

Способ 2. Народные средства

Подходят тем, кто не хочет использовать химию:

  • Луковая шелуха: заливается кипятком, настаивается, разводится и проливается в очаги. Средство безопасное, работает как подкормка.

  • Табачная пыль: применяется в сухом виде или в настое. Можно смешивать с золой и горчицей.

  • Чесночный настой: измельчённый чеснок настаивается сутки в воде. Этим раствором можно поливать муравейники и опрыскивать растения.

  • Борная кислота: делаются приманки с желтками, вареньем, сахаром. Муравьи уносят их в гнездо — и погибает вся колония.

  • Нашатырный спирт: 200 мл на ведро воды — обильно проливается на места скопления.

  • Диатомит: природный порошок, высушивающий насекомых. Рассыпается на муравейниках и вдоль дорожек. Не поливать 3-4 дня.

Способ 3. Готовые химические средства

Если народные методы не помогают, применяют препараты:

  • Гели (например, "Великий воин") — наносятся на подложки и размещаются в местах скоплений

  • Гранулы ("Гром-2", "Муравьин") — рассыпаются по муравейникам и дорожкам

  • Жидкости ("Мурацид") — разводятся и поливаются прямо в очаг

  • Масляные концентраты ("Муравьед") — действуют долго, но требуют аккуратности

Всегда читайте инструкции и соблюдайте меры предосторожности: химия эффективна, но может быть токсична.

Профилактика: как не пустить муравьёв в теплицу

Чтобы потом не бороться с последствиями:

  • Убирайте весь хлам: доски, старые предметы, растительные остатки

  • Герметизируйте теплицу: закройте щели, укрепите стены

  • Сделайте песчаную дорожку вокруг теплицы — муравьи её не любят

  • Высаживайте по краю и внутри отпугивающие травы: мята, бархатцы, душица, лаванда

  • Можно рассыпать вдоль стен диатомит или золу — это барьер, который трудно преодолеть

Если начать профилактику ещё до появления насекомых, шансы на их появление существенно снижаются.

Уточнения

Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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