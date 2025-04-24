Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить

Муравей — не всегда друг. Особенно если поселился в вашей теплице. Они кажутся безобидными, но за пару недель могут устроить в парнике настоящую катастрофу: завести тлю, погрызть цветки и испортить ягоды. Рассказываем, чем муравьи вредят посадкам и как их прогнать — мягко, резко или навсегда.
Если не вмешаться вовремя, насекомые:
поедают сладкие плоды и ягоды
строят тоннели под корнями, вызывая их подсыхание и гибель
разводят тлю, чтобы пить её падь — и заражают ею весь участок
повышают кислотность почвы
портят цветы в поисках нектара
кусают, особенно если это рыжая мирмика: укус может вызвать аллергическую реакцию
Муравьи в теплице — это колония с планами на всё пространство. Если они там уже есть, действовать нужно быстро.
Если вы нашли гнездо, можно аккуратно переселить его за пределы участка:
Рано утром или вечером аккуратно подкопайте гнездо лопатой
Уложите землю с муравьями в два плотных пакета
В теплице обработайте яму золой, горчицей или кипятком
Перенесите муравейник подальше и закопайте его там
Способ действенный, но подходит только для участков без растущих культур рядом — корни можно повредить.
Подходят тем, кто не хочет использовать химию:
Луковая шелуха: заливается кипятком, настаивается, разводится и проливается в очаги. Средство безопасное, работает как подкормка.
Табачная пыль: применяется в сухом виде или в настое. Можно смешивать с золой и горчицей.
Чесночный настой: измельчённый чеснок настаивается сутки в воде. Этим раствором можно поливать муравейники и опрыскивать растения.
Борная кислота: делаются приманки с желтками, вареньем, сахаром. Муравьи уносят их в гнездо — и погибает вся колония.
Нашатырный спирт: 200 мл на ведро воды — обильно проливается на места скопления.
Диатомит: природный порошок, высушивающий насекомых. Рассыпается на муравейниках и вдоль дорожек. Не поливать 3-4 дня.
Если народные методы не помогают, применяют препараты:
Гели (например, "Великий воин") — наносятся на подложки и размещаются в местах скоплений
Гранулы ("Гром-2", "Муравьин") — рассыпаются по муравейникам и дорожкам
Жидкости ("Мурацид") — разводятся и поливаются прямо в очаг
Масляные концентраты ("Муравьед") — действуют долго, но требуют аккуратности
Всегда читайте инструкции и соблюдайте меры предосторожности: химия эффективна, но может быть токсична.
Чтобы потом не бороться с последствиями:
Убирайте весь хлам: доски, старые предметы, растительные остатки
Герметизируйте теплицу: закройте щели, укрепите стены
Сделайте песчаную дорожку вокруг теплицы — муравьи её не любят
Высаживайте по краю и внутри отпугивающие травы: мята, бархатцы, душица, лаванда
Можно рассыпать вдоль стен диатомит или золу — это барьер, который трудно преодолеть
Если начать профилактику ещё до появления насекомых, шансы на их появление существенно снижаются.
Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.
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