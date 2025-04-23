Урожай начинается в апреле: чем подкармливать малину

3:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если малина растёт сама по себе — ждать от неё рекордов не стоит. После зимы кусты теряют силы, почва истощается, а корни малины не уходят глубоко. Поэтому весной она как никогда нуждается в подкормке. Грамотно подобранные удобрения помогут вырастить мощные побеги, сформировать крупные сладкие ягоды и заложить урожай на следующий сезон.

Разделим весенний уход на три этапа и расскажем, какие удобрения нужны на каждом из них.

Начало вегетации: даём силы на рост

Как только сошёл снег, а почва прогрелась до +7...+9°C, пора действовать. В это время малина наращивает зелёную массу, и ей нужен азот. Без него побеги будут вялыми, листья — мелкими, и о хорошем урожае можно забыть.

Подходящие удобрения:

Карбамид (мочевина) — вносится сухим или в растворе под корень

Нитроаммофоска — рассыпается и заделывается в почву при рыхлении

Аммиачная селитра — тоже универсальна: можно развести в воде или просто рассыпать

Органика: настой коровяка или куриного помёта, разведённые водой

Перегной — помогает не только подкормить, но и замульчировать землю

Можно сочетать органику и минеральные смеси — это только усилит эффект. Также есть готовые весенние комплексы: «Весна», «Универсал ягодный», органоминеральные смеси с пометкой «для малины».

Некоторые дачники рассыпают удобрения прямо по снегу — и не зря: талая вода быстро доставляет питание к корням.

Бутонизация: энергия на цветы, не на листья

Когда кусты начинают выпускать бутоны, важны калий и фосфор. Азот в этом моменте — враг: он спровоцирует рост листьев в ущерб цветам.

Что использовать:

Диаммофоска — сбалансированное питание для ягодников

Нитроаммофоска — с упором на калий и фосфор

Гумат калия — жидкая органоминеральная добавка

Дрожжевой настой — природный стимулятор роста, особенно вкупе с золой

На этом этапе лучше использовать комплексы с минимальным содержанием азота или вовсе без него.

Цветение: отвечаем за сладость и размер ягод

Когда малина зацветает, ей снова нужны калий и фосфор — это напрямую влияет на вкус и вес ягод. Чем больше этих элементов, тем сахарнее урожай.

Варианты удобрений:

Сульфат калия — можно внести сухим или развести в воде

Древесная зола — простой, но эффективный вариант: можно использовать как настой или в сухом виде

Суперфосфат — укрепляет растение и усиливает цветение

Сернокислый калий — хорошо усваивается, особенно в жидком виде

Крапивный настой — природное комплексное удобрение

Калийная селитра — тоже даёт результат, особенно если почва бедная

Чем удобрить малину при посадке

Если вы сажаете новые кусты весной, заложите удобрения в яму заранее. На каждый квадратный метр берите компост или перегной, сульфат калия и золу. На дно ямки можно положить смесь компоста, песка и земли, добавить нитроаммофоску и золу, а сверху обязательно присыпать чистой землёй — чтобы корни не обожглись.

Как вносить удобрения правильно

Корневую подкормку всегда поливайте под куст, избегая попадания на листья

Перед жидкой подкормкой за 3–4 часа увлажните почву простой водой

Внекорневую подкормку проводите только в тёплый сухой день, утром или вечером

Сухие смеси обязательно заделывайте в почву и поливайте

Не увеличивайте дозировку "на глаз" — это может навредить кусту

Если удобрение плохо растворяется, залейте его горячей водой и остудите

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

