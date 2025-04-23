Урожай начинается в апреле: чем подкармливать малину

Если малина растёт сама по себе — ждать от неё рекордов не стоит. После зимы кусты теряют силы, почва истощается, а корни малины не уходят глубоко. Поэтому весной она как никогда нуждается в подкормке. Грамотно подобранные удобрения помогут вырастить мощные побеги, сформировать крупные сладкие ягоды и заложить урожай на следующий сезон.
Разделим весенний уход на три этапа и расскажем, какие удобрения нужны на каждом из них.
Как только сошёл снег, а почва прогрелась до +7...+9°C, пора действовать. В это время малина наращивает зелёную массу, и ей нужен азот. Без него побеги будут вялыми, листья — мелкими, и о хорошем урожае можно забыть.
Подходящие удобрения:
Карбамид (мочевина) — вносится сухим или в растворе под корень
Нитроаммофоска — рассыпается и заделывается в почву при рыхлении
Аммиачная селитра — тоже универсальна: можно развести в воде или просто рассыпать
Органика: настой коровяка или куриного помёта, разведённые водой
Перегной — помогает не только подкормить, но и замульчировать землю
Можно сочетать органику и минеральные смеси — это только усилит эффект. Также есть готовые весенние комплексы: «Весна», «Универсал ягодный», органоминеральные смеси с пометкой «для малины».
Некоторые дачники рассыпают удобрения прямо по снегу — и не зря: талая вода быстро доставляет питание к корням.
Когда кусты начинают выпускать бутоны, важны калий и фосфор. Азот в этом моменте — враг: он спровоцирует рост листьев в ущерб цветам.
Что использовать:
Диаммофоска — сбалансированное питание для ягодников
Нитроаммофоска — с упором на калий и фосфор
Гумат калия — жидкая органоминеральная добавка
Дрожжевой настой — природный стимулятор роста, особенно вкупе с золой
На этом этапе лучше использовать комплексы с минимальным содержанием азота или вовсе без него.
Когда малина зацветает, ей снова нужны калий и фосфор — это напрямую влияет на вкус и вес ягод. Чем больше этих элементов, тем сахарнее урожай.
Варианты удобрений:
Сульфат калия — можно внести сухим или развести в воде
Древесная зола — простой, но эффективный вариант: можно использовать как настой или в сухом виде
Суперфосфат — укрепляет растение и усиливает цветение
Сернокислый калий — хорошо усваивается, особенно в жидком виде
Крапивный настой — природное комплексное удобрение
Калийная селитра — тоже даёт результат, особенно если почва бедная
Если вы сажаете новые кусты весной, заложите удобрения в яму заранее. На каждый квадратный метр берите компост или перегной, сульфат калия и золу. На дно ямки можно положить смесь компоста, песка и земли, добавить нитроаммофоску и золу, а сверху обязательно присыпать чистой землёй — чтобы корни не обожглись.
Корневую подкормку всегда поливайте под куст, избегая попадания на листья
Перед жидкой подкормкой за 3–4 часа увлажните почву простой водой
Внекорневую подкормку проводите только в тёплый сухой день, утром или вечером
Сухие смеси обязательно заделывайте в почву и поливайте
Не увеличивайте дозировку "на глаз" — это может навредить кусту
Если удобрение плохо растворяется, залейте его горячей водой и остудите
Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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