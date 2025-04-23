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Урожай начинается в апреле: чем подкармливать малину

3:57
Садоводство

Если малина растёт сама по себе — ждать от неё рекордов не стоит. После зимы кусты теряют силы, почва истощается, а корни малины не уходят глубоко. Поэтому весной она как никогда нуждается в подкормке. Грамотно подобранные удобрения помогут вырастить мощные побеги, сформировать крупные сладкие ягоды и заложить урожай на следующий сезон.

Разделим весенний уход на три этапа и расскажем, какие удобрения нужны на каждом из них.

Начало вегетации: даём силы на рост

Как только сошёл снег, а почва прогрелась до +7...+9°C, пора действовать. В это время малина наращивает зелёную массу, и ей нужен азот. Без него побеги будут вялыми, листья — мелкими, и о хорошем урожае можно забыть.

Подходящие удобрения:

  • Карбамид (мочевина) — вносится сухим или в растворе под корень

  • Нитроаммофоска — рассыпается и заделывается в почву при рыхлении

  • Аммиачная селитра — тоже универсальна: можно развести в воде или просто рассыпать

  • Органика: настой коровяка или куриного помёта, разведённые водой

  • Перегной — помогает не только подкормить, но и замульчировать землю

Можно сочетать органику и минеральные смеси — это только усилит эффект. Также есть готовые весенние комплексы: «Весна», «Универсал ягодный», органоминеральные смеси с пометкой «для малины».

Некоторые дачники рассыпают удобрения прямо по снегу — и не зря: талая вода быстро доставляет питание к корням.

Бутонизация: энергия на цветы, не на листья

Когда кусты начинают выпускать бутоны, важны калий и фосфор. Азот в этом моменте — враг: он спровоцирует рост листьев в ущерб цветам.

Что использовать:

  • Диаммофоска — сбалансированное питание для ягодников

  • Нитроаммофоска — с упором на калий и фосфор

  • Гумат калия — жидкая органоминеральная добавка

  • Дрожжевой настой — природный стимулятор роста, особенно вкупе с золой

На этом этапе лучше использовать комплексы с минимальным содержанием азота или вовсе без него.

Цветение: отвечаем за сладость и размер ягод

Когда малина зацветает, ей снова нужны калий и фосфор — это напрямую влияет на вкус и вес ягод. Чем больше этих элементов, тем сахарнее урожай.

Варианты удобрений:

  • Сульфат калия — можно внести сухим или развести в воде

  • Древесная зола — простой, но эффективный вариант: можно использовать как настой или в сухом виде

  • Суперфосфат — укрепляет растение и усиливает цветение

  • Сернокислый калий — хорошо усваивается, особенно в жидком виде

  • Крапивный настой — природное комплексное удобрение

  • Калийная селитра — тоже даёт результат, особенно если почва бедная

Чем удобрить малину при посадке

Если вы сажаете новые кусты весной, заложите удобрения в яму заранее. На каждый квадратный метр берите компост или перегной, сульфат калия и золу. На дно ямки можно положить смесь компоста, песка и земли, добавить нитроаммофоску и золу, а сверху обязательно присыпать чистой землёй — чтобы корни не обожглись.

Как вносить удобрения правильно

  • Корневую подкормку всегда поливайте под куст, избегая попадания на листья

  • Перед жидкой подкормкой за 3–4 часа увлажните почву простой водой

  • Внекорневую подкормку проводите только в тёплый сухой день, утром или вечером

  • Сухие смеси обязательно заделывайте в почву и поливайте

  • Не увеличивайте дозировку "на глаз" — это может навредить кусту

  • Если удобрение плохо растворяется, залейте его горячей водой и остудите

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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